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華人移民保權益 多項資源解決語言障礙

記者高雲兒／紐約報導
為了讓更多華人移民了解自己的權益，紐約市長移民事務辦公室聯合上海同鄉會及市議員黃敏儀，日前在法拉盛圖書館為民眾辦科普講座。(記者高雲兒／攝影)
為了讓更多華人移民了解自己的權益，紐約市長移民事務辦公室聯合上海同鄉會及市議員黃敏儀，日前在法拉盛圖書館為民眾辦科普講座。(記者高雲兒／攝影)

為了讓更多華人移民了解自己的權益，學會利用紐約市的多項免費資源，紐約市長移民事務辦公室聯合上海同鄉會及市議員黃敏儀，日前在法拉盛圖書館為民眾辦科普講座，到場民眾近百人。

市長亞當斯華裔助理鄭祺蓉說，很多亞裔因為語言能力障礙，缺乏了解各項福利的渠道，特聯合華裔組織舉辦該活動。講座包括多項內容，來自移民事務辦公室的華裔社區專員嚴伊恩介紹了如何更新和辦理市民卡。

黃敏儀表示，她的辦公室最近開放該項服務，民眾可聯繫她的辦公室辦理。鄭祺蓉強調，紐約市民卡無論有無身分均可辦理，並能為民眾帶來便利，也可能在將來大赦無證移民之時，證明多年居民的身分。

講座還介紹了市公立醫院系統(NYC Health and Hospitals)，沒有保險或無法支付醫療費用也不要緊，該系統也會為移民提供幫助。人們可通過訪問www.nychealthandhospitals.org/hospitals查看醫院名單。此外，若民眾有心理問題，可隨時致電NYC Well(1-888-692-9355)獲得幫助。

若需免費移民相關法律諮詢，民眾可致電市長移民辦公室熱線(800)354-0365與ActionNYC聯絡，該熱線有翻譯服務，不用擔心語言障礙。若移民遭到房東無故驅逐，可致電 311 並要求「Tenant Helpline」，以獲得騷擾、驅逐和福利獲取等問題的指引。若移民有食物不足等問題，也可訪問人力資源管理局(Human Resources Administration, HRA) 網站或致電(718)557-1399，以獲取食物等福利。

法拉盛圖書館館長曾陽也介紹了圖書館借書和學英語的資源。上海同鄉會會長沈珺表示，此次活動是為了讓移民找到合適的渠道來尋求幫助，以後也會找機會再辦類似講座。

移民 紐約市民卡 華裔

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