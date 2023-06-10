童小苓京劇坊 11日免費獻演「大劈棺」

紐約京劇名家童小苓(右一)特邀從中國前來的知名演員李軍(中)、王夢婷(右二)與本地京劇票友座談。(記者許君達╱攝影)

紐約童小苓劇坊將於11日(周日)和25日(周日)，為紐約觀眾免費獻上兩場京劇 大戲。此次特邀兩位從中國遠道而來的專業演員同台飆戲，奉上在中國已經禁演多年的經典作品「大劈棺」，為紐約戲迷帶來獨特的享受。

京劇「大劈棺」取材自「莊子」中著名的「莊周夢蝶」故事，過去由京劇名角童芷苓加以演繹並定型，與中國傳統戲曲 中常見的帝王將相或英雄歷史故事題材不同，「大劈棺」的情節充滿寓言風格與哲學色彩，由於其題材不夠「積極正向」，因此在1949年中共建政後，逐漸禁演該劇目。

直到現在，在中國國內偶爾在小劇場上演的這齣戲也多有刪改。童芷苓之女童小苓傳習了這齣戲最原始的版本，文化自由的紐約也為她提供了合適的舞台。

疫情結束後，中國的高水平戲曲演員得以重新赴美交流走訪，本次演出特邀了上海京劇院楊派老生演員、梅蘭芳金獎得主李軍和北京 京劇院荀派旦角王夢婷。

童小苓介紹，在戲曲行當內，演員需要經常「跑碼頭」，與各個不同的戲班互通有無、合作演繹。戲曲表演雖然一板一眼都有定式，但不同的人出演相同的戲碼，也還是會有不一樣的效果，成名的演員相互串場，主要為了給觀眾帶來不一樣的體驗，同時也會給「主場」的演員施加一定的壓力，迫使自己精益求精、堅持進步。

11日的演出戲碼為京劇「堪玉釧」和「大劈棺」，地點曼哈頓華埠附近的雲杉街(Spruce St.)3號、佩斯大學藝術中心(Pace University Michael Schimmel Center for the Arts)，開始時間下午2時。25日演出的戲碼為京劇「游龍戲鳳」和「紅娘」，地點法拉盛市政廳(Flushing Town Hall)，開始時間下午1時。演出全部免費，入場無需預約。