我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普擁佛奇合成照引熱議 2024總統大選AI參戰

底特律6歲男童家中玩槍 對1歲弟連開2槍

停車場魯莽駕駛 參議會過關：可提控罪

記者鄭怡嫣／紐約報導
紐約「停車場」將加入魯莽駕駛(reckless driving)輕罪(misdemeanor charge)控罪範圍。(本報檔案照)
紐約「停車場」將加入魯莽駕駛(reckless driving)輕罪(misdemeanor charge)控罪範圍。(本報檔案照)

2023年立法季即將進入尾聲，州參議員劉醇逸日前宣布，由他以及州眾議員李羅莎(Nily Rozic)等提出的新案，日前在參議會過關，將「停車場」也加入魯莽駕駛(reckless driving)輕罪(misdemeanor charge)控罪範圍。

該條S760B提案在2021年新冠疫情提出，6日以58票贊成票對四票反對票，在州參議會過關並移交眾議會。提案當時，極端駕駛與魯莽駕駛，在可以聚居大量圍觀觀眾的地區停車場多發並有增長的趨勢，提案為此將「停車場」也加入魯莽駕駛的定義之中，使地方立法機構也可對停車場內的魯莽駕駛行為提出輕罪控罪。

提案主要發起人劉醇逸表示，華人聚居的皇后區新鮮草原(Fresh Meadows)及周邊地區的停車場，長期以來一直是深夜飆車和大型街頭飆車(slideshows)的集中地，司機們會在大量觀眾面前，進行定圓急速飄逸(donut)及其他魯莽駕駛。這些危險的行為危害生命和財產安全，在社區中不應有立足之地，立法旨在當地執法部門，有權處理這些發生在私有土地上的事件。

李羅莎表示，在停車場魯莽駕駛對整個紐約社區構成極大的危險。遵守交通法規在街道外也同樣重要，行人和旁觀者仍然是目標，期待在眾議會同樣過關。

作為州參議會交通委員會成員，由劉醇逸提出的另一條S776提案，也於駕駛安全有關，它於今年1月提出，目前仍在交通委員會討論，未進入投票環節，提案呼籲在紐約州施行全美最嚴酒測的新法，將酒測超標值(BAC)由現在的0.08%下調至0.05%，進一步保障道路安全。目前，全國僅猶他州的酒測值為0.05%。

眾議員 疫情 紐約州

上一則

華埠科西街永興酒店庇護所 投入運營

下一則

府會互鬥 紐約住房法案胎死腹中

延伸閱讀

「我們的家」台灣綠工藝關係美學展開幕

「我們的家」台灣綠工藝關係美學展開幕
劉醇逸提案過關 「停車場」魯莽駕駛可控罪

劉醇逸提案過關 「停車場」魯莽駕駛可控罪
劉醇逸：解決仇恨與偏執 要透過教育

劉醇逸：解決仇恨與偏執 要透過教育
法拉盛紀念國殤日 珍惜自由和平

法拉盛紀念國殤日 珍惜自由和平
亞太裔歷史納全州公校課程 民代力促

亞太裔歷史納全州公校課程 民代力促

熱門新聞

紐約連兩天淪全球空污最糟城市 霧霾籠罩宛如末日

2023-06-07 14:35
有消息指出，華裔醫生程志涉嫌性侵的受害者恐不止一人。（取自doximity網站）

紐約法拉盛華醫涉迷姦女病患還錄影 恐多人受害

2023-06-07 07:41
加拿大山火蔓延，紐約空氣品質亮紅燈。(記者張晨／攝影)

加拿大山火蔓延 紐約空氣品質亮紅燈

2023-06-06 14:04
劉瑞莎與施耐德2018年離婚。(取自推特)

離婚後仍刷他卡…知名出版商前CEO告華人前妻害他負債

2023-06-03 14:52
氣象部門表示空氣可能在8日就有所好轉，但是建議民眾儘量待在室內，外出時須配戴口罩。(記者高雲兒／攝影)

紐約空氣明日好轉？氣象局：外出最好戴這種口罩

2023-06-07 15:28
6日，自由女神像被包裹在土黃色的山火濃煙之中。(路透)

圖輯／山火影響 紐約如添黃色濾鏡 能見度極低

2023-06-07 09:40

超人氣

更多 >
街拍不倫照大反轉…小三白富美 中石油書記才是被包養的那個？

街拍不倫照大反轉…小三白富美 中石油書記才是被包養的那個？
奶奶煮麵 女兒、3孫子吃完後離奇身亡 悲劇真相曝光

奶奶煮麵 女兒、3孫子吃完後離奇身亡 悲劇真相曝光
華人遭尾隨砸車 剛買奢侈品包包、衣服等全被盜

華人遭尾隨砸車 剛買奢侈品包包、衣服等全被盜
「牽手門」小三被起底 碩士學歷愛自拍、與正宮同公司

「牽手門」小三被起底 碩士學歷愛自拍、與正宮同公司
當這3種情況出現 你應該停用信用卡

當這3種情況出現 你應該停用信用卡