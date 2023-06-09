華埠科西街永興酒店庇護所 投入運營

華埠科西街永興酒店日前已作為庇護客安置所開始運營。（讀者提供）

為應對持續加重的庇護 客危機，紐約市 府已將市內多種場所用於安置新移民 ，包括但不限於酒店、市政建築和宗教場所，以安置此類入境後沒有居所的群體，其中包括月前確定的華埠科西街(Forsyth St.)永興酒店；市遊民服務局(DHS)8日參加曼哈頓第三社區委員會議，公布此庇護所的運營細節。

會議由第三社委健康、老人和人力服務暨青年、教育和人權委員會主持，市社會服務局(DSS)副局長助理諾拉斯科(Hailey Nolasco)與市遊民服務局項目管理代表維加(Dione Vega)參加並講解。

諾拉斯科表示，自去年10月起，紐約市便開始接收源源不斷的難民，也始終在努力提供收容場所，而永興酒店在今年3月被指定為庇護所。諾拉斯科說，此酒店僅收容成人家庭，所有成員必須為18歲以上人士，且房間數量共有40個。

諾拉斯科還說，收容管理服務由2009成立於布朗士(Bronx)的社區服務組織Destination Tomorrow提供。據了解，此組織早前與市府簽訂合約，價值為395萬元。

根據介紹，此庇護所配有24小時安保，且會向住客提供膳食和通勤協助，以讓其有「社區一分子」的感覺；同時，入住難民還會被提供移民申請和就業機會協助，酒店內還會有諮詢師，以干預可能發生的家庭暴力事件。

目前紐約市已經開放了至少135個緊急庇護所和8個大型人道救援中心，以處理大量難民的進入，市府曾多次表示城市內已經沒有足夠的空間容納更多移民，並選擇將部分庇護客送到上州各郡，但遭到部分郡抵制。市長亞當斯(Eric Adams)和市法務局在早前向法庭請求暫停履行「庇護權」，因前所未有的需求導致再無資源。