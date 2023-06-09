華裔高中生 遭3非裔攻擊搶劫

班森賀華裔高中男生在地鐵站遭三名少年攻擊和搶劫。(本報檔案照)

布碌崙(布魯克林)班森賀上周發生一起暴力搶劫案，一名華裔 高中男生，在地鐵站 內遭三名非洲裔少年暴力攻擊和搶劫，三名少年匪徒以木棍打傷華裔受害者，警方目前正在通緝這三名少年嫌犯。

根據轄區包括班森賀的市警62分局紀錄，案件發生於5月31日下午4時左右，案發地點是25大道交86街處的25大道地鐵站內，受害者是一名來自杜威高中(John Dewey Highschool)的15歲華裔男生，案發時他正站在N線地鐵北向站台上。

這時，三名非洲裔少年匪徒走到他面前，其中一人一言不發，就開始用一根木棍攻擊他，另兩人也揮拳相加。當受害者招架不住倒在站台上後，這三名少年匪徒搶走了書包等財物，受害者遭攻擊時，一個耳機也掉在地上損毀。

三名少年匪徒得手後朝不明方向逃走。目擊者報警後，62分局警員馬上趕到現場，但匪徒已不見蹤影。警方馬上叫來緊急救護車將傷者送往附近醫院檢查和接受治療。這名華裔高中男生身體多處受傷，所幸沒有生命危險。警方隨後在86街2477號的監控錄上獲取了這三名少年匪徒逃走的視頻，警方仍在通緝這三名嫌犯。

警方呼籲這起案件的目擊者或知情者立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機 發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。