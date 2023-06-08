「我們的家」台灣綠工藝關係美學展開幕

「我們的家」台灣綠工藝關係美學展在經文處開幕。(記者許君達╱攝影)

記者許君達／紐約報導

「我們的家」台灣綠工藝關係美學展7日在駐紐約台北經濟文化辦事處開幕，共有42位來自台灣的工藝藝術家呈現他們使用各種廢料和海洋垃圾創作的作品，展示台灣文化，以及啟發觀眾思考人與自然的關係。

經文處7日舉辦開幕式，邀吐瓦魯、立陶宛、日本的外交代表到場，台裔紐約州參議員劉醇逸和曲怡文也分別派代表到場支持。出席開幕式的人士還有台灣文化藝術交流協會創會會長毛文怡、「Hello Taiwan」主席江明信以及世界日報紐約社社長張宗智等。三位駐場藝術家也各自分享了自己的作品和創作理念。

「我們的家」展覽5月在華府舉辦，頗受好評，6月轉移至紐約，從即日起展出至28日(周三)。經文處處長李光章在開幕式上特別提到，由於加拿大野火導致紐約霧霾，正好提醒了大家環境問題的重要性。他說，本次展覽的核心主題就是透過藝術的方式引導人們關注地球的永續發展，同時也向世界展現台灣多元活潑的工藝文化。

台灣工藝研究發展中心主任張仁吉透過視訊表示，今天，當人類面對由疫情 、戰爭、高速發展等等問題的衝擊時，一種尋求安頓的心靈家園就變得尤為可貴。他介紹，整個展覽圍繞著「家園」的意涵，分為三個部分，分別是「地球家園」、「社區家園」和「心靈家園」，旨在透過對人與自然的關係和人與人關係的思索，尋找最終的精神歸宿。

工藝作品展位於曼哈頓 東42街1號的台北經文處一層及二層大廳內，開放時間為周一至周五早9時至晚5時。除此之外，還有三位參展的藝術家吳寬亮、洪碧穗和何秀玲受邀來美駐場，他們在展覽的三個星期內將會在紐約各地巡迴主持工作坊或藝術課程，地點包括台灣會館老人中心 、皇后社區學院(QCC)美術館、曼哈頓雙文學校(PS184)等，面向學生、老人與普通紐約市民。