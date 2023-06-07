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連破3道門 華人藥房管控藥品遭洗劫一空

記者鄭怡嫣／紐約報導
法拉盛華人藥房清晨被搶劫，玻璃門被敲碎。(讀者提供)
法拉盛華人藥房清晨被搶劫，玻璃門被敲碎。(讀者提供)

位於皇后區法拉盛的一家華人藥房，6日清晨被兩名男性嫌犯連破三道門，將櫃中的管控藥物洗劫一空，知情人士表示，嫌犯瞄準易製毒的藥品下手；據了解，該間華人藥房在去年也曾被持槍搶劫，搶走鴉片止痛藥羥考酮(oxycodone)。

根據市警，6日清晨4時27分左右，兩名男性嫌犯闖入位於法拉盛凱辛納大道(Kiseena Blvd.)46-30號的「永康大藥房」，破開前門以及藥房中的另一道門，取走管控藥物後逃逸，藥物價值據初步估計在1000元左右。

根據店內人員以及法拉盛PSP民間巡邏隊(Public Safety Patrol)，嫌犯據信是先將鐵閘門門鎖撬開，將閘門往上拉，打碎後面一道玻璃門，進入藥房店後，還有另一道鐵閘門，二嫌也將這扇門撬開，進入處方藥櫃台後方區域，再撬開其中上鎖的櫃子，搬空櫃子裡所有的管控藥品。由於在行竊後，嫌犯將鐵閘大門拉下，店員在上班時間，才發現店內藥物已被洗劫。

法拉盛華人藥房清晨被搶劫。(讀者提供)
法拉盛華人藥房清晨被搶劫。(讀者提供)

巡邏隊副會長李啟基指，偷走的管控藥品據信可以提煉或著製成毒品，此前，藥房負責人們也曾表示，很多藥房已經不再儲存或售賣那些易製毒的藥品，避免不法分子搶劫或偷竊。

去年2月，「永康大藥房」連同另一家位於凱辛納大道上的華人藥房，也曾遭持槍搶劫，當時，一名西語裔嫌犯在白天接連搶劫這兩家藥房，最終搶走兩瓶羥考酮。

羥考酮雖有強力的止痛效果，但也易有成癮問題，導致鴉片類藥物危機，它在黑市上有大量非法交易，也曾有遊民去法拉盛醫院開羥考酮的處方，處方藥的價格為一粒幾十美分，之後，他們以20元一粒的價格，在黑市售賣賺取差價。

警方表示，截至6日晚，二男嫌仍在逃，呼籲知情民眾提供線索，民眾可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

法拉盛華人藥房清晨被搶劫，嫌犯撬開中段的一扇鐵閘門，竊走管控藥品。(記者鄭怡嫣/...
法拉盛華人藥房清晨被搶劫，嫌犯撬開中段的一扇鐵閘門，竊走管控藥品。(記者鄭怡嫣/攝影)

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