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車內等人被連開多槍 華埠男子臉部重創

記者張晨／紐約報導
開槍嫌犯的體貌特徵。(市警提供)
開槍嫌犯的體貌特徵。(市警提供)

曼哈頓華埠近日發生一起持槍攻擊案，一名28歲的男子在於毗鄰羅斯福公園的長巴站接人時，遭人槍擊，面部受重傷；市警公布嫌犯體貌，徵詢線索以破案。

警方表示，案件發生在本月2日凌晨12時40分許，受害者將車停在51號企李士提街(Chrystie St.)前，等待長巴到達華埠，接友人回家；一非洲裔男子突然接近車輛，衝著駕駛座一側的玻璃連開數槍，受害者左臉頰及脖子中彈，嫌犯隨後沿著李士提街向北逃逸。

受害者友人抵達後，發現仍坐在駕駛座上的受害者，滿臉是血、昏迷在車內，情急之下，友人開車將傷者送至醫院搶救，目前已無生命危險。

警方初步認定，涉案雙方並不相識，也不清楚因何引發暴力衝突，但不排除隨機作案的可能性。

案發地毗鄰曼哈頓大橋，華埠人力中心和華策會老人中心的新址都在此處，白天華裔民眾往來密集，旁邊的羅斯福公園操場也經常聚集著鍛煉和乘涼的家庭。

根據警方公布的案發地附近地鐵站監控，將嫌犯鎖定為一名非洲裔男性，案發時身著一件黑色帽衫，頭戴黑色棒球帽，破洞字母牛仔褲，彩色鞋帶運動鞋。

警方呼籲民眾，若看到與圖中體貌特徵相似者，可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站 https://crimestoppers.nypdonline.org/，或通過手機發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源保密。

華埠 曼哈頓 手機

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