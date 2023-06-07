獵狐行動案 首個汙點證人出庭：負責接送

於紐約東區聯邦法院的獵狐行動案庭審仍在進行，第一個污點證人金洪如(Hongru Jin，以下均為音譯)6日出庭作證；目前已認罪的他，作為一名法拉盛 的導遊，在當時以六天1800元的報酬，負責接送從中國來的朱峰和涂嵐，儘管他知道這是為中國政府工作，還是接下了工作。

6日的庭審上，在法官陳家美(Pamela Chen)的主持下，污點證人金洪如作為檢方證人出庭作證。金洪如出生在中國天津，現年33歲，報住皇后區 法拉盛。他因為徐進的獵狐行動案遭逮捕，被指控做中國政府代理，跨州跟蹤他人。金洪如現已認罪。

2017年3月底，金洪如當時是一名出租汽車司機兼導遊，友人王樹濤(Shutao Wang)找到他，說朱峰(Feng Zhu，也叫Johnny Zhu)需要一名像他這樣的司機。現年36歲的朱峰是中國公民，為美國合法永久居民，2017年4月前一直住在皇后區。朱峰目前為該案的在逃被告。

金洪如通過微信 和朱峰聯繫，朱峰解釋，這是一份出租汽車，跟蹤他人的工作，被跟蹤者就是來自武漢的前中國官員徐進，希望將他帶回中國認罪。工作六天，報酬是1800元。金洪如儘管知道這是為中國政府工作，還是接下了工作。

朱峰通過微信讓金洪如先買兩張電話卡(SIM卡)，這樣他們一到美國，就可以用手機；朱峰還叮囑金洪如，要買Ultra Mobile的電話卡，月費30元，而且要能打電話回中國。

2017年4月3日，金洪如開車到紐瓦克機場去接從中國來的朱峰和涂嵐，然後帶他們吃飯，把他們送到酒店，朱峰大致向金洪如介紹被追蹤者徐進和劉芳(Fang Liu)，以及被監視者劉燕(Yan Liu)的背景，知道他們有親屬關係，還知道有一個私家偵探參與此事，也知道徐進的父親和一名醫生也從中國趕來，而且知道徐進的老父親好像不是自願來的。

朱峰和涂嵐一開始住在Ambassador Hotel，金洪如本來不應該和他們住在一起，但還是住下了。朱峰和金洪如後來又換到Extended Stay America酒店居住，理由是方便抽煙。

朱峰在酒店制定監視和跟蹤計畫，並談到過程中可能出現的問題，以及應對方法。他告訴金洪如，這件事不能告訴別人，要秘密進行。

朱峰在2016年就曾對劉燕的住處進行過20多天的監視，此次他將在劉燕住處監視的位置告訴了金洪如，並到劉燕家踩點。

在6日的作證過程中，檢方還向陪審團出示了朱峰、涂嵐和金洪如三人在酒店的錄音片段。金洪如說，朱峰把他們三人間的談話錄音。他一開始不知道是誰錄音的，後來發現他和朱峰兩個人散步時的對話也被錄音，才推斷應該是朱峰錄的音。