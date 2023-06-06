華裔少年出櫃：向父母坦白 最艱難可怕的決定

作為歐凱秀志工，Noah(左一)參與皇后區驕傲遊行。（Noah提供）

6月是性少數群體慶祝其身分的「驕傲月」，14歲的華裔少年Noah今年就參加了日前舉行的皇后區 驕傲月遊行 ；自認雙性戀的他表示，一年前他向父母「出櫃」，是他經歷過最艱難而可怕的決定，幸運的是，他最終獲得了父母的理解。

在皇后區東艾姆赫斯特第227初中上學的他表示，「我們很多(對於性取向)的認識，都來自一個地方——百貨店裡的男士內衣區」，他說，六年級時，他第一次意識到自己喜歡男孩，疫情返校期間，他在學校有了喜歡的男孩。

在他在校園裡出櫃前，大家就知道他是一位同志 ，他形容，有時自己走路、說話和做事情的方式，在別人看來就很「同志」(gay)也略帶「浮誇」(zesty)；他說，學校的包容性很強，偶爾有人表現出仇恨，「但仇恨者哪裡都有」，在他明年要去的史岱文森(Stuyvesant HS)高中，他已認識了許多新同學，他們都很接受自己。

目前，Noah自我定義為雙性戀，但是他也還繼續身分探索，也認為這樣的探索不會停止。剛開始，他也喜歡女孩，後來「限制自己只喜歡男孩」，現在則對於性向仍然存疑， 「我更喜歡男孩而不是女孩，但女孩對我的吸引力還沒有消失」。

他說自己的性格開放，幾日前的皇后區驕傲遊行，他也在隊列前排大喊，展示自己的「驕傲」，把自己藏起來的感覺讓他很難受，他已經面臨過多次，認為和父母坦白會更好。

一年前，他向父母出櫃，這是他面臨「最可怕」的決定之一；他來自台灣的父母在保守的教會環境中長大，同性戀在那時被視為一種「原罪」，當時也適逢台灣陷入愛滋病危機與恐慌，社會視男同志為病源體，他們在聽到這個消息之時，先是困惑、恐慌、憤怒，一連數天都他進行言語的攻擊與拷問，並在社交媒體追蹤他的動向。

經過幾個月的哭泣、痛苦和雙方的交談，Noah說，父母最終理解了他，「他們仍然沒有接受我，但他們明白我的痛苦，我所經歷和承受的」。

在一篇高中申請文裡，他提到，基於兩代人的文化背景與歷史大環境的差異，他們看待性問題的「濾鏡」是不同的，恐艾年代，父母聽到許多誤傳和謠言，會說「同志傳播疾病，他們不正常」，沒有看到性少數社區的積極和獨特性，而只從恐同的角度看到了消極面。