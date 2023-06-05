寇頓反建遊民所：考慮採取法律手段

州眾議員寇頓組織社區居民集會，抗議興建國王高速路遊民所。(記者胡聲橋／攝影)

布碌崙(布魯克林)州眾議員寇頓(William Colton)4日在國王高速路(Kings Highwya)137號組織社區居民集會，反對在市府此興建遊民 所，各族裔約200多居民參加。寇頓表示，隨著情勢的發展，會考慮採取法律手段抗爭。

寇頓及其辦公室曾於去年10月和今年1月分別組織過兩次反對興建國王路遊民所的示威活動，這已是近期第三次示威 。寇頓表示，必須有更多居民站出來表達自己的心聲。如果有必要，他會組織更多集會，直至市政府改變想法，停止在國王高速路建遊民所。他說，既然民眾的抗議聲浪讓市府決定停建巴斯大道(Bath Avenue)遊民所，那這一次也會奏效。

周圍街區的各族裔居民紛紛聚集到擬建遊民所的國王高速路137號，居民們高舉「停止遊民所、不要遊民所」、「想要社區安全，停止收容所」、「不要遊民所，我們要學校」、「不要把人放進倉庫」等標語，表達自己的心願。

寇頓說，就國王高速路遊民所一事，他還提出過在這一場址改建學校，如果不建新學校，就建現有學校的擴充部分，但市府遲遲沒有答復。

大華埠 民權聯盟成員王鏑和一些現場居民建議請律師。王鏑說，他完全支持班森賀居民的抗議活動，華埠以前也要建遊民所，現在都快變成遊民街，華埠居民一直在抗議和抵制，後來還請了律師。市府決定興建遊民所會有各種程序，包括公聽會，反對者應該利用各種機會，提出自己反對意見。有的現場示威者還表示可以通過居民籌款請律師。寇頓說，他正在考慮請律師的做法。

寇頓幕僚長莊文怡(Susan Zhuang)說，她就住在附近，還有兩個孩子，她反對遊民所的心情和大家一樣急迫。這附近有六所學校，有公共圖書館，有公園，還有多個社區中心和老人中心 ，建遊民所會給社區帶來極大的負面影響，她建議把遊民安置到相對永久性的住所。