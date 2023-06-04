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20多國情報頭子在「香會」場邊秘密集會 美中都在

扮馬斯克現身活動 演員回應：被誤導

記者劉梓祁╱紐約報導
由沃恩(右二)扮演的馬斯克，出席日前的活動。(記者劉梓祁╱攝影)
由沃恩(右二)扮演的馬斯克，出席日前的活動。(記者劉梓祁╱攝影)

月前由紐約中美商會會長江錦鑫(Gary Kong)與商人雅各布森(Michael Jacobson)，在曼哈頓下城舉辦的活動，以特斯拉CEO馬斯克(Elon Musk)作為出席嘉賓宣傳，吸引過百華人參加，最後出席者為扮演馬斯克的演員，引起不滿；近日該名演員回應，表示事前僅被告知活動是「玩笑」，且過去從未扮演過馬斯克。

該活動於4月27日在The James酒店舉辦，江錦鑫宣布作為主席參與創立「華爾街雜誌」(Wall Street Magazine)，首期刊物將以馬斯克作封面，並稱本人將親自到場揭幕。逾百位華人出席，多人表示為見馬斯克而來。

根據聯絡人為江錦鑫的宴會邀請函，活動由他與出版人雅各布森(Michael Jacobson)共同舉辦，並以紅色字體註明「馬斯克已確定參加」。

當晚近10時，一名男子在三名隨同的護送下到場，主持人同時喊出「歡迎馬斯克」，男子隨即被人群和閃光燈包圍，但此人隨後被指體態、外貌和聲音等與印象中的馬斯克不符。次日凌晨，江錦鑫在社交平台發文，表示活動實為「假馬斯克宴會」。

在活動上扮演馬斯克的演員沃恩(Mike Vaughn)，近日透過媒體公開回應，表示自己事前被雅各布森告知活動只是娛樂性質的「玩笑」，但事後發現所有人都被誤導。

沃恩回憶，活動前一日曾與江錦鑫、雅各布森在法拉盛聚餐，而在數周前，雅各布森就已雇他從波特蘭飛來紐約，有償扮演馬斯克。

沃恩表示，此前他從未有償扮演過馬斯克，在雅各布森告知經紀人，活動只是為了娛樂的「玩笑」後才同意，一開始他收到的指示不清晰，雅各布森告訴他「只需頒發一些獎項然後離開」。為此，沃恩花了1200元訂購西裝、200元請化妝師，還有機票等費用。

活動當天，與會者多次詢問主辦方馬斯克的到場時間，但主辦方表示，「馬斯克」工作繁忙且正出席紐約另一地的活動，雅各布森也多次回答「在路上」。

而沃恩在化妝間等了五個小時沒有進食，直到雅各布森和一群「臥底警察」，把他帶到現場，看到會場的「騷亂」，人群讓他幾乎無法走出電梯，在短暫停留約12分鐘後，就被帶回酒店房間。

活動後兩周，沃恩的經紀人表示，雅各布森在沃恩前往紐約的前一日，就已用他人信用卡來支付報酬，但卡片持有人懷疑欺詐，未通過交易。

隨後沃恩不斷聯繫雅各布森，直到威脅要聯繫媒體後，對方才改變態度，持卡人數周後通過交易，將款項轉給沃恩。

為回應爭議，江錦鑫和雅各布森日前召開記者會，表示從未對外宣稱馬斯克一定到場；雅各布森則說，活動前一個多月與特斯拉接觸，但未收到肯定答覆，活動當日則被告知馬斯克無法到場，請演員是他個人決定，僅為娛樂現場。

沃恩(右)與江錦鑫。(取自沃恩)
沃恩(右)與江錦鑫。(取自沃恩)
紐約中美商會召開記者會，江錦鑫和雅各布森均有出席。(記者劉梓祁╱攝影)
紐約中美商會召開記者會，江錦鑫和雅各布森均有出席。(記者劉梓祁╱攝影)
由沃恩扮演的馬斯克，在隨同的護送下走出電梯。(記者劉梓祁╱攝影)
由沃恩扮演的馬斯克，在隨同的護送下走出電梯。(記者劉梓祁╱攝影)

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