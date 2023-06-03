史岱文森高中錄取率 非裔、西語裔僅10%

特殊高中今年錄取的非洲裔和西語裔學生數字仍偏低。(美聯社)

據紐約市特殊高中 的放榜結果顯示，儘管非洲裔和西語裔學生的人口占全市公校 的三分之二，不過今年的錄取率依然偏低；數據顯示，擁有許多華裔學生的知名特殊高中史岱文森高中(Stuyvesant High School)，在今年兩個族裔學生加起來錄取率僅10%。

最新數據顯示，今年由史岱文森高中發出的762份錄取書中，只有七名非裔學生，相較2022年還減少了11人，而西語裔學生只有20人；其他族裔則包括亞裔489人、白人158人，以及其他多個族裔的學生。

其他特殊高中的錄取情況也很相似，史泰登島科技高中(Staten Island Technical HS)為例，去年完全未錄取非洲裔學生，今年287人中有兩名非裔學生、七名西語裔學生。

前幾年受到新冠疫情等因素影響，特殊高中放寬招生條件，但如今已恢復以往的嚴格標準；該校每年的放榜結果幾乎都會引起爭議，一些家長認為，僅憑一次的入學考試決定錄取名額並不公平。

事實上在多年以前，特殊高中擁有大量的非洲裔、西語裔學生，像是特殊高中之一的布碌崙拉丁學校(The Brooklyn Latin School)，今年388錄取的人中，有73名是上述族裔的學生，更真實反映其在公校的人口比例。

不過這樣的景象不再，過去十年中，非洲裔和西語裔學生加起來的錄取率從未超越12%；去年秋天約有2萬6000名的八年級生參加考試，但不到4000人被錄取，儘管參加考試的白人為17%、西語裔26%，但白人學生的錄取率是後者的四倍多。

在前市長白思豪 (Bill de blasio)任職期間，多次強硬地提出取消特殊高中入學考試計畫，目前亞當斯(Eric Adams)市府未將該議題視為重中之重，轉移了不少公眾和民選官員的視線；不過，市教育總監班克斯(David Banks)希望可以徹底改革學生閱讀的教學方式，並支持為小學生增添資優班(G&T)項目，與白思豪的計畫唱反調，至於是否行得通，還有待考驗。