我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美中防長「香會」僅了握手 奧斯丁：非常擔心中國不願軍事對話

飛機超載下機 華人結婚50周年紀念郵輪行泡湯

球場團隊：公共用地性質不變 用途再議

記者高雲兒／紐約報導
柯恩團隊日前回應，改變和增加花旗球場周邊空地的用途，不會改變公共用地的性質，具體用途仍可以商討。(本報檔案照)
柯恩團隊日前回應，改變和增加花旗球場周邊空地的用途，不會改變公共用地的性質，具體用途仍可以商討。(本報檔案照)

在近日的皇后區威利點花旗球場賭場建案里民大會上，不少居民對建案持反對意見，理由之一為將改變公園用地的公共用途；對此大都會球隊老闆柯恩(Steven Cohen)團隊回應，改變和增加該空地用途，將不會改變公共用地的性質，具體用途仍可以商討，「但是若不改變，空地只能是空地」。

據悉，花旗球場周邊空地早在1939年就被指定為法拉盛草原可樂娜公園的一部分，改變用途需修改州法，這一過程稱為公園土地轉讓(parkland alienation)；1961年，州議會通過該空地的土地轉讓立法，允許該地用於棒球和其他私人活動，之後紐約市便與紐約大都會隊簽訂租賃合同，用於謝爾體育場(Shea Stadium)和停車場。2006年，紐約市允許興建和經營花旗球場及其旁邊的柏油地面停車場，有效期至2105年。

團隊表示，從1960年代開始，「儘管這塊地被畫為公園用地的一部分，但從來沒有用於公共用途，並作為公園使用。」

團隊舉例，2013年時，曾想在空地建設零售商場，但由於1961年土地轉讓立法授權的棒球和其他私人活動用途，最終計畫失敗；若要改變停車場的用途，需要州議會通過另一項土地轉讓立法。

州眾議員奧伯利(Jeffrion L. Aubry)日前提案，允許球場周邊空地轉為商業、零售、娛樂等用途的用地。該提案同時表示，根據土地轉讓法的標準，仍要保留公園用地，因此會保留至少20畝的新綠地和開放空間供公眾使用。

團隊成員稱，如果不改變立法，這50畝的土地將繼續作為停車場使用，直到2105年；並表示改變用途既不會改變公共用地的性質，也不代表一定會建立賭場，「但是不改變，什麼都沒有，現在也沒有公園可以使用」。

團隊成員補充，該空地若被建造成娛樂設施用地，也並不主要針對周遭的居民，而是針對附近甘迺迪機場和拉瓜地亞機場的機場，「靠居民是無法支撐的」。

拉瓜地亞機場 大都會 紐約市

上一則

廢水病毒含量高 紐約疫情恐再起

下一則

威利點建案 多數民眾反對賭場

延伸閱讀

進入颶風季 氣象局預估今年9颶風襲擊紐約市

進入颶風季 氣象局預估今年9颶風襲擊紐約市
臉書嗆：若立法救垂死媒體 將擋加州新聞

臉書嗆：若立法救垂死媒體 將擋加州新聞
緩解住房危機 市府籲州議會推進法案

緩解住房危機 市府籲州議會推進法案
中山大學團隊發現無眼魚 研究登國際期刊

中山大學團隊發現無眼魚 研究登國際期刊
這是法國麵包？台團隊發現新物種「無眼魚」登國際期刊

這是法國麵包？台團隊發現新物種「無眼魚」登國際期刊

熱門新聞

紐約州府機構近日大規模調查老人中心。圖為在2022年被聯邦指控健保福利詐欺的法拉盛藍天成人活動中心。(本報檔案照)

紐約嚴打白卡詐欺 大規模調查老人中心、約談長者

2023-05-31 07:36
郵政局提醒，紐約近日有不法分子假借受害人名義申請地址變更，藉此盜竊身分。(路透)

歹徒冒名申請更改地址竊個資 郵政局提醒每日查看信箱、信用卡帳單

2023-05-28 07:28
男子將據稱是從金元寶上切割下的一塊小金片，要當事人前去估值。(李啟基提供)

「假金黨」紐約法拉盛捲土重來 華裔小心被騙

2023-05-26 07:19
嚴志文的遺孀趙坤英(左)26日以手寫信，懷念已逝的先生，並感謝社區的幫助。(本報檔案照)

紐約遭槍殺外賣郎嚴志文遺孀撰文憶亡夫、謝社區

2023-05-27 13:01
曼哈頓一間只有77平方呎大小，還沒有獨立衛浴，卻要價2350美金月租的統艙引熱議。(截取自房產中介TikTok@omerlabock)

月租2350無獨立衛浴 77平方呎曼哈頓公寓引熱議

2023-06-02 14:24
朱勇(右)30日在律師董克文(左)的陪同下，出席審前會議，會後他表示案情簡單，只是協助老鄉討錢。(記者胡聲橋／攝影)

2華人1退休警官涉獵狐行動 5/31開審

2023-05-31 02:30

超人氣

更多 >
美國夢碎槍口下 密州中餐館華裔東主 打烊遇劫遭槍殺

美國夢碎槍口下 密州中餐館華裔東主 打烊遇劫遭槍殺
當年在法拉盛性侵未遂？王丹紐約現身：我不會回應

當年在法拉盛性侵未遂？王丹紐約現身：我不會回應
到餐廳吃飯 點這些開胃菜是最可怕的「雷區」

到餐廳吃飯 點這些開胃菜是最可怕的「雷區」
船票超賣郵輪擠爆 乘客員工都累壞

船票超賣郵輪擠爆 乘客員工都累壞
柳州梁局長偷腥 小三經期浴血奮戰 局長妻「大義滅親」…

柳州梁局長偷腥 小三經期浴血奮戰 局長妻「大義滅親」…