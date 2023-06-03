球場團隊：公共用地性質不變 用途再議

柯恩團隊日前回應，改變和增加花旗球場周邊空地的用途，不會改變公共用地的性質，具體用途仍可以商討。(本報檔案照)

在近日的皇后區威利點花旗球場賭場建案里民大會上，不少居民對建案持反對意見，理由之一為將改變公園用地的公共用途；對此大都會 球隊老闆柯恩(Steven Cohen)團隊回應，改變和增加該空地用途，將不會改變公共用地的性質，具體用途仍可以商討，「但是若不改變，空地只能是空地」。

據悉，花旗球場周邊空地早在1939年就被指定為法拉盛草原可樂娜公園的一部分，改變用途需修改州法，這一過程稱為公園土地轉讓(parkland alienation)；1961年，州議會通過該空地的土地轉讓立法，允許該地用於棒球和其他私人活動，之後紐約市 便與紐約大都會隊簽訂租賃合同，用於謝爾體育場(Shea Stadium)和停車場。2006年，紐約市允許興建和經營花旗球場及其旁邊的柏油地面停車場，有效期至2105年。

團隊表示，從1960年代開始，「儘管這塊地被畫為公園用地的一部分，但從來沒有用於公共用途，並作為公園使用。」

團隊舉例，2013年時，曾想在空地建設零售商場，但由於1961年土地轉讓立法授權的棒球和其他私人活動用途，最終計畫失敗；若要改變停車場的用途，需要州議會通過另一項土地轉讓立法。

州眾議員奧伯利(Jeffrion L. Aubry)日前提案，允許球場周邊空地轉為商業、零售、娛樂等用途的用地。該提案同時表示，根據土地轉讓法的標準，仍要保留公園用地，因此會保留至少20畝的新綠地和開放空間供公眾使用。

團隊成員稱，如果不改變立法，這50畝的土地將繼續作為停車場使用，直到2105年；並表示改變用途既不會改變公共用地的性質，也不代表一定會建立賭場，「但是不改變，什麼都沒有，現在也沒有公園可以使用」。

團隊成員補充，該空地若被建造成娛樂設施用地，也並不主要針對周遭的居民，而是針對附近甘迺迪機場和拉瓜地亞機場 的機場，「靠居民是無法支撐的」。