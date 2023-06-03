多元文藝慶典皇后區崛起 今晚開幕

為期一個月的多元文藝慶典活動「皇后區崛起」，將於3日晚上在皇后區夜市揭開帷幕。(取自理查茲推特)

為期一個月的多元文藝慶典活動「皇后區 崛起」(Queens Rising)，於3(今)日在皇后區夜市(Queens Night Market)揭開帷幕，民眾可以觀看到多場具有民族特色的舞蹈與歌曲表演；該慶典通過與皇后區的藝術組織、演出場館以及畫廊等合作，將在6月舉辦數十場表演、展覽和文化活動。

3日晚上，第二屆「皇后區崛起」將在皇后區夜市開幕，期間將有許多特殊表演，包括DJ卡茲(Greg Caz)將帶來巴西 桑巴舞，韓國傳統音樂舞蹈中心(KTMDC)將有韓國傳統舞蹈，還有愛爾蘭民謠歌手、爵士鼓樂隊等帶來精彩演出，節目從下午5時開始，到約午夜才結束。

皇后區崛起項目總監法巴(Mike Faba)稱，這是第二屆「皇后區崛起」活動，旨在突顯皇后區的活動和藝術多樣性，而和皇后區夜市合作很符合該項目多元化的主題，因為攤販來自紐約不同社區和族裔，「我認為這將是一個非常有趣的夜晚。」

他介紹稱，雖然「皇后區崛起」項目剛起步沒多久，但是一直在發展，今年的活動就比去年多了不少；法巴說，整個6月將舉辦40餘場活動，其中也包括14日(周三)在皇后區植物園 舉辦的表演夜等，更多活動詳情可檢視queensrising.nyc/calendar/。