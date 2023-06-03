華裔茶、絲、瓷創作展 思索自我

梁倩怡成長在東西方文化交融和衝突前沿的香港，在紐約的生活經歷催化了她對於自身屬性的思考。(記者許君達╱攝影)

美華藝術協會旗下的456畫廊現正舉辦華裔藝術家梁倩怡(Cindy Leung)的個展「To Go」，她藉由使用茶、絲綢、瓷片和罌粟籽作為材料，創作抽象雕塑 作品，構成古代中國與外界主要貿易貨品的意象，表達文化上的衝突和交融感，並闡釋創作者探尋自我身分的心路歷程。

「To Go」作品共有26件，分別對應由26個英文字母開頭的單詞，而全部作品名稱都統一採用英文介詞「To」帶一個動詞原型的方式。梁倩怡說，這是在小學上英語課時留下的最深刻、最難以磨滅的印象。進入學校學習英語，也是她個人最早體驗到的東、西方兩種截然不同的文化身分，匯聚於自身的場合。

梁倩怡在香港 成長，成年後進入紐約市大皇后學院學習藝術，現居密蘇里州堪薩斯城。紐約多元複雜的氛圍啟蒙她開始思考身分問題，「在香港時，從沒有過『我是亞裔』的概念。」而在紐約被激發起的思索，又反過來牽引她思考自己的香港身分。

對於熟識中國歷史的觀者來說，梁倩怡在作品中所使用的材料和表達的意向，稍加指點便可會心而懂。她所使用的三大主材是用碎茶葉膠結成的茶塊、絲線、蠶繭，以及白瓷片。梁倩怡介紹，茶、絲綢和瓷器是古代中國對外貿易的三大主要出口產品，如此選材，就是為了讓人聯想到這段歷史。

在歷史上，中國與外界、尤其是西方的交往並非十分融洽，其中充滿了鄙夷、自大與野心，但同時也在經濟上相互利用和互補。從梁倩怡的作品中，能夠看出這樣一種矛盾糾結的結合體，比如一個名為「入侵」(To Invade)的作品，看起來就像一輛坦克，而另一個名為「慾望」(To Desire)的作品，用罌粟籽淹沒一切。罌粟，同樣也是一個極具象徵性的意象，高度凝結了東西方歷史關係中，不那麼積極的一面。

當下的大環境與身為香港人的身分，讓梁倩怡對於藝術之外的表達非常謹慎。她拒絕對作品中所反映的中外關係做出「積極」還是「消極」的主觀評價，只強調藝術創作的客觀表達屬性。「現在，無論你談論『香港』還是『中國』，都會對冒犯到一部分人，所以不如將其描述為『東西方』，而非『中外』。」