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劉醇逸：解決仇恨與偏執 要透過教育

記者劉梓祁／紐約報導
亨特學院1日在曼哈頓舉辦研討會，邀請州參議員劉醇逸分享自身經歷。(記者劉梓祁／攝影)
亨特學院1日在曼哈頓舉辦研討會，邀請州參議員劉醇逸分享自身經歷。(記者劉梓祁／攝影)

紐約市立大學亨特學院(CUNY Hunter College)亞美研究計畫(Asian American Studies Program)1日在曼哈頓舉辦論壇，邀請州參議員劉醇逸與會分享個人經歷；他表示，亞裔在美國主流社會至今仍「隱形」，要解決仇恨和偏執，必須透過立法，將亞裔歷史寫入教科書，打破「模範少數族裔」和「永久外國人」的偏見。

當天論壇以「人們需要了解亞裔美國人經歷」(What We Need To Know About the Asian American Experience)為主題，由計畫主任Vivian Louie主持，談及為何當今社會需要更了解亞裔，劉醇逸表示，該問題雖牽涉甚廣，但過去三年受到疫情影響，才導致空前的仇亞情緒。

劉醇逸說，作為自小移民來美的他聽聞過不少仇亞行為，原本以為紐約市的亞裔人口逐年增加，這樣的情況會成為歷史，但沒想到疫情又再度掀起如此情緒。

他說，許多仇恨其實來自恐懼和無知，疫情下人們因為看到成千上百人死於新冠病毒而恐懼，而無知則是因為不了解亞裔，因此亞裔群體變成了疫情下各種問題的替罪羔羊。

想要解決這樣的問題，劉醇逸說，須透過提案、立法，把亞裔歷史寫入教科書，從普及教育做起；他此前在州參議會提案，要求在全州所有學校設立亞太裔歷史文化課程，劉醇逸表示，推進這項議案並不容易，但過去幾年透過不斷擴大的亞裔群體和機構支持、共同推進，希望最終能夠如實將亞裔歷史納入學校課程。

他解釋，紐約至今仍未有相關課程的原因很多，但與其他州最基本的區別是，別州已有種族歷史相關課程，只需再把亞裔歷史加入其中即可；但紐約沒有，且紐約的歷史教材已許久沒有更新，很多內容甚至和自己還在學時一樣，並沒有提到九一一事件後對南亞人的襲擊、美國將中國視為新對手等事件。

談到進入政壇的理由和初衷，劉醇逸表示，自己和多數人一樣，在完成學業後進入金融行業工作，但在一日通勤途中，看到當時的皇后區法拉盛市議員指責亞洲人是非法外國人、罪犯和走私者，隨後便決定參選市議員，代表群眾發聲。同時出席座談會的還有紐約社會學與歷史老師斯米特(Joe Schmidt)。

亞裔 疫情 紐約市

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