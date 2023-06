劉醇逸：解決仇恨與偏執 要透過教育

亨特學院1日在曼哈頓舉辦研討會,邀請州參議員劉醇逸分享自身經歷。(記者劉梓祁/攝影)

紐約市 立大學亨特學院(CUNY Hunter College)亞美研究計畫(Asian American Studies Program)1日在曼哈頓舉辦論壇,邀請州參議員劉醇逸與會分享個人經歷;他表示,亞裔 在美國主流社會至今仍「隱形」,要解決仇恨和偏執,必須透過立法,將亞裔歷史寫入教科書,打破「模範少數族裔」和「永久外國人」的偏見。

當天論壇以「人們需要了解亞裔美國人經歷」(What We Need To Know About the Asian American Experience)為主題,由計畫主任Vivian Louie主持,談及為何當今社會需要更了解亞裔,劉醇逸表示,該問題雖牽涉甚廣,但過去三年受到疫情 影響,才導致空前的仇亞情緒。

劉醇逸說,作為自小移民來美的他聽聞過不少仇亞行為,原本以為紐約市的亞裔人口逐年增加,這樣的情況會成為歷史,但沒想到疫情又再度掀起如此情緒。

他說,許多仇恨其實來自恐懼和無知,疫情下人們因為看到成千上百人死於新冠病毒而恐懼,而無知則是因為不了解亞裔,因此亞裔群體變成了疫情下各種問題的替罪羔羊。

想要解決這樣的問題,劉醇逸說,須透過提案、立法,把亞裔歷史寫入教科書,從普及教育做起;他此前在州參議會提案,要求在全州所有學校設立亞太裔歷史文化課程,劉醇逸表示,推進這項議案並不容易,但過去幾年透過不斷擴大的亞裔群體和機構支持、共同推進,希望最終能夠如實將亞裔歷史納入學校課程。

他解釋,紐約至今仍未有相關課程的原因很多,但與其他州最基本的區別是,別州已有種族歷史相關課程,只需再把亞裔歷史加入其中即可;但紐約沒有,且紐約的歷史教材已許久沒有更新,很多內容甚至和自己還在學時一樣,並沒有提到九一一事件後對南亞人的襲擊、美國將中國視為新對手等事件。

談到進入政壇的理由和初衷,劉醇逸表示,自己和多數人一樣,在完成學業後進入金融行業工作,但在一日通勤途中,看到當時的皇后區法拉盛市議員指責亞洲人是非法外國人、罪犯和走私者,隨後便決定參選市議員,代表群眾發聲。同時出席座談會的還有紐約社會學與歷史老師斯米特(Joe Schmidt)。