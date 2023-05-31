提新申請 紐約曼哈頓華埠夜店業者捲土重來

此前擬在且林士果5號開設夜店、申請酒牌的業者，近日又再次提交申請。(記者劉梓祁／攝影)

上月有業者擬在曼哈頓華埠 且林士果(Chatham Square)5號開設夜店，起名「Duck Club」，引起社區反對，最後業者撤回申請；近日，該業者又再次向曼哈頓第三社區委員會提交新申請，但未使用早前被指有帶歧視的店名。

布碌崙(布魯克林) 「Baby's All Right」音樂表演場地主理人和音樂廠牌「Dots Per Inch Music」創辦人摩爾(Thomas Moore)，在今年4月向第三社委會提交酒牌申請，擬將且林士果5號原址「華埠醫學影像中心」打造成兩層夜店，並定名為「Duck Club」。

該舉導致社區強烈反對，指夜店會使治安進一步惡化、破壞環境和影響青少年，還有可能使大麻 、毒品和槍枝流入社區，且店名存在性侮辱暗示，華埠核心街區聯盟(Chinatown Core Block Association)隨後發起請願，收集近1000個簽名和15封抗議信，摩爾最後撤回酒牌申請。

根據第三社委會公告，摩爾已在5月初向委員會再遞交新酒牌申請，但並沒有再使用引爭議店名；他向社委會提交的公示書顯示，此次以「FLA Group LLC」為酒牌申請者，而非上一次的「Duck Club NYC LLC」。

經州府企業公開信息查詢，FLA Group LLC的所有者為摩爾，註冊於2021年4月，登記地址在曼哈頓東村(East Village)。

在首次申請公示書中，業者將夜店區域定為一層和地下，在新的申請中被改為一層和二層；此外，酒牌申請的代表律師也有變。早前反對中，曾有社區代表擔憂商家非法擴展地下空間。

由於新申請的店內規畫仍未公布，尚未知是否還有其他改動；根據早前規畫，在總面積1萬呎的空間內，預計設置30張桌子及114個座位，並每日營業，主要經營內容為現場音樂表演，附有舞池和DJ調音師。

核心街區聯盟主席李卓勳表示，將維持原立場繼續反對夜店進駐，並對業者未主動聯絡感到不滿。摩爾回覆詢問時表示，暫時不便做出回應。

此前面對社區反對，摩爾曾回應加強與社區的溝通，以更好迎合社區文化；若成功開業，保證店內不會有吸食大麻和違禁品的情況出現，若發現會將違者趕出，永不得再入內。

第三社委會將於6月12日(周一)下午6時30分舉行相關線上會議，網址為https://reurl.cc/11gLjm。