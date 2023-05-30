持刀搶路人 男嫌橫跨2區作案4起

圖中嫌犯在街頭或在室內持刀搶劫路人索要錢財，作案四起。(市警局提供)

紐約市本月爆至少四起模式搶劫案，案發地點橫跨皇后區 以及布碌崙 (布魯克林)，同一名嫌犯在街頭或在室內持刀搶劫路人索要錢財；警方29日公布嫌犯照片，呼籲知情民眾提供線索。

根據市警局，該名男子所犯四案，分別在華人聚居的皇后區第104市警轄區，包括中村、瑞吉屋(Ridgewood)等，以及布碌崙布許維克(Bushwick)第83轄區。男嫌持刀威脅路人索要現金，得逞後則步行逃逸。

該名男子的作案時間在本月1日至22日之間，通常在晚上7時至8時之間，也有一案是在下午，大部分均為獨自作案，也有一案是與一位同黨共同作案，受害者則均為獨自活動的男性，作案過程中無人受傷。

最近一案發生在22日下午3時20分，在皇后區瑞吉屋哈特街(Hart St.)交Onderdonk大道，該名男子接近一名47歲男性，持刀抵住他的腹部索要錢財，在受害人交出財物後，他則步行沿Onderdonk大道向南逃逸，作案過程中無人受傷。

警方表示，截至29日，該名嫌犯仍在逃，呼籲知情民眾提供線索，民眾可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestoppers.com，或透過手機 發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。