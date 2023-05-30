法拉盛華男鬧市勸架 反遭砍傷濺血

一名華人男子在法拉盛鬧市被砍傷。(讀者提供)

法拉盛 日前發生一起攻擊案，一名華人 男子在當地鬧市，試圖阻止他人爭執時，反遭兩位當事人捅傷左肩，導致流血受傷送院；目前嫌犯仍在逃，警方呼籲知情民眾提供線索。

根據市警局報告，28日(周日)晚上6時20分左右，在法拉盛41大道交友聯街(Union St.)發生一起攻擊案。當時，一名58歲的華人男子正沿著41大道步行，他注意到有兩位男子正與另外一名「旁觀者」產生爭執，他上前試圖阻止，兩名男子進而開始與他開始爭執，最終將他捅傷，導致流血及撕裂傷。該名華人男子被送到布斯紀念醫院(Booth Memorial Hospital)治療，目前情況穩定。

從現場目擊者拍的視頻來看，男子是在41大道交緬街、法拉盛圖書館前，由急救人員抬送上救護車，他的左肩部位被砍傷，已綁上繃帶，左肩至左胸口仍帶有血跡。一位當事人接受採訪表示，當時滿街都是警車。

也有知情人士表示，受傷男子是「法拉盛做生意的老闆」，兩位男嫌年紀較輕，也有可能是未成年。

警方表示，截至29日，案件仍在調查，二嫌在逃，呼籲知情民眾提供線索，民眾可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestoppers.com，或透過手機 發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。