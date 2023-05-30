布碌崙國殤日遊行 傳承愛國精神

布碌崙貝瑞吉舉行第156屆國殤日遊行和紀念儀式。(記者胡聲橋/攝影)

第156屆布碌崙 (布魯克林)國殤日遊行 和紀念儀式29日在貝瑞吉舉行，吸引成千上萬居民前往觀看。各現役軍人和退伍軍人組織、相關社會團體和民選官員出席活動，傳承愛國精神。

遊行上午11時開始，隊伍從布碌崙78街交3大道處出發，沿3大道南行至海洋大道(Marine Ave)，再轉入4大道南行至瓊斯公園(John Paul Jones Park)。參加遊行的包括退伍和現役軍人、陣亡軍人家屬、警察 、消防員、童子軍、民選官員以及多個南布碌崙和史泰登島高中的學生，還有其他各相關社團。

遊行隊伍既有排列整齊，自帶樂隊的軍人、軍校學員、警察、消防員隊列，也有各退伍軍人相關組織的彩車，還有各種老爺車，遊行者揮舞著國旗，不時向圍觀民眾揮手問候，民眾則以陣陣掌聲和歡呼聲迎接遊行隊伍。

遊行隊伍匯聚到瓊斯公園後，舉行了國殤日紀念活動。內容包括唱國歌、宣誓效忠、向陣亡將士敬獻花圈和升國旗儀式、退伍炮兵施放21響禮炮、軍人和官員講話等。瓊斯公園的一片草地上還插滿了美國國旗，紀念陣亡將士。

紐約陸軍國民警衛隊(New York Army National Guard)准將(Brigadier General)迪吉里奧(John Thomas Digilio)在紀念儀式上說，「我們是來紀念那些為我們犧牲的將士，向他們表示敬意。這個活動我們堅持了150多年；我們要把陣亡將士體現的愛國主義一直傳承下去」。