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日落公園持槍攻擊搶劫 警緝2嫌

記者胡聲橋／紐約報導
兩名歹徒日落公園當街搶走4000元。(警方提供)
兩名歹徒日落公園當街搶走4000元。(警方提供)

布碌崙(布魯克林)日落公園(Sunset Park)近日發生搶劫案，受害者當街被兩名歹徒搶走4000元。警方已公布了兩名男嫌的照片，對其進行通緝，呼籲知道嫌犯身分或下落者及時和警方聯繫，早日將其捉獲歸案。

這起案件發生在市警72分局的轄區內。5月9日大約凌晨4時，兩名歹徒在日落公園5大道交44街附近靠近一名31歲的男子，這兩名歹徒中的一人拿出一把槍對準這名男子，並攻擊受害者的臉部；歹徒從受害者身上搶走了4000元，隨即逃離現場。有人看到這兩名男嫌沿著5大道向北逃竄。受害人受輕傷，並且沒有在現場接受治療。

警方將第一名男嫌形容為中等膚色，大約30歲，身高大約6吋，中等身材。最後一次出現時，他身穿黑色連帽運動衫和灰色短褲。

第二名男嫌被形容為膚色黝黑，大約30歲，身高約6呎，體格魁梧。最後一次出現時，他頭戴一頂黑帽子，身穿白色T恤和灰色運動褲。

警方呼籲民眾看到與照片和視頻中特徵類似的人，立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

日落公園 手機 布碌崙

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