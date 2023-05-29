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非法大麻店氾濫 越來越多學生「嗨」著上課

記者胡聲橋／紐約報導
紐約教師稱，有更多學生「嗨」著到學校上課。(美聯社)
紐約教師稱，有更多學生「嗨」著到學校上課。(美聯社)

根據紐約市教師，現在有越來越多學生「嗨」著到學校上課，公校、私校和特許學校都有這種情況，這些學生通常都遲到，對課堂秩序造成影響。與此同時，非法大麻店的氾濫已成為紐約市的一大問題。

2021年，紐約州將娛樂性大麻合法化。據紐約時報報導，雖然沒有關於學生使用大麻的絕對數據，但紐約市教育局的數據顯示，與2019年相比，2023年與毒品和酒精有關的違規行為增加了一成。

學校老師透露，大麻政策改變兩年多來，現在紐約的大麻店，尤其是非法大麻店越來越多，人們很容易就可以抽上大麻和電子菸，因此許多學生在課堂上無法集中注意力。還有幾位老師說，他們發現，當他們背對這學生的時候，學生就拿出電子菸。在浴室和樓梯間，到處都可以問到大麻的味道。

不過，當著老師的面，學生們都很快藏起大麻和電子菸，所以老師在評估一個學生是否「嗨」時，不得不使用個人的判斷。布碌崙(布魯克林)曼哈頓海灘(Manhatten Beach)一所公立高中的教師America Billy說，她真覺得這是一股不可阻擋的潮流，試圖壓制是徒勞的。她現在無法判斷一個學生昏昏欲睡是因為睡眠不足、家裡的個人問題，還是因為毒品。

這些老師說，學校需要社會工作者，需要更多的心理健康專家幫助學生。

市議員高步邇(Gale Brewer)說，紐約不受監管的電子菸店越來越多。她以自己的上西區選區為例說，去年9月，她的選區只有不到十家電子菸店，但到今年3月，共出現了64家電子菸店。

史島的情況同樣如此。據史島地區檢察官麥文瀚(Michael E. McMahon)介紹，菸店在史島如雨後春筍般大量出現，在一些主要商業區，幾乎每一個街區就有一家菸店，而且菸店的數量還在增加。在史島，至少已有一輛大麻的流動售貨車。

市長亞當斯(Eric Adams)已承諾查處非法菸店，但仍沒有採取廣泛的行動。

大麻合法化 紐約市 毒品

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