華人健康節千人參與 醫師籲善用醫療資源

由美國華人醫師協會主辦的「華人健康節」，28日在法拉盛凯辛娜走廊公園舉辦。(記者高雲兒／攝影)

由美國華人 醫師協會(Association of Chinese American Physicians)主辦的「華人健康節」，28日在法拉盛 凯辛娜走廊公園舉辦，吸引多達上千民眾參加；華人醫師提醒華裔群體要注重鍛鍊，並且要多多利用社區的醫療資源，保證自己的身體健康。

據悉，「華人健康節」迄今已舉辦20多年，僅僅在2020年因為疫情 停辦一年。此次活動涵蓋七場針對常見健康問題的講座，包括糖尿病、白内障與青光眼、骨質疏鬆和老年痴呆症等话题，現場還有約50名來自心臟科、傳染病科、腸胃科、痛癥科、婦科、腫瘤科以及家庭科的醫生，提供一對一健康諮詢。此外，民眾還在現場體驗了驗血、血壓、乙肝和神經心理學篩查等體檢項目。

華人醫師協會會長李晉稱，今年的活動參與人數比去年多出不少，估計達到千人；她表示，疫情後不少華人更加注重身體健康，更關注如何增強免疫力。她也提到不少華裔民眾比較缺乏鍛鍊，需要重視該問題。現場進行健康諮詢的心血管疾病醫師戴旭明也同意這一點，並稱如果一周鍛鍊三次，每次30分鐘以上，身體的抵抗力會加強許多。