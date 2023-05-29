華人健康節千人參與 醫師籲善用醫療資源
由美國華人醫師協會(Association of Chinese American Physicians)主辦的「華人健康節」，28日在法拉盛凯辛娜走廊公園舉辦，吸引多達上千民眾參加；華人醫師提醒華裔群體要注重鍛鍊，並且要多多利用社區的醫療資源，保證自己的身體健康。
據悉，「華人健康節」迄今已舉辦20多年，僅僅在2020年因為疫情停辦一年。此次活動涵蓋七場針對常見健康問題的講座，包括糖尿病、白内障與青光眼、骨質疏鬆和老年痴呆症等话题，現場還有約50名來自心臟科、傳染病科、腸胃科、痛癥科、婦科、腫瘤科以及家庭科的醫生，提供一對一健康諮詢。此外，民眾還在現場體驗了驗血、血壓、乙肝和神經心理學篩查等體檢項目。
華人醫師協會會長李晉稱，今年的活動參與人數比去年多出不少，估計達到千人；她表示，疫情後不少華人更加注重身體健康，更關注如何增強免疫力。她也提到不少華裔民眾比較缺乏鍛鍊，需要重視該問題。現場進行健康諮詢的心血管疾病醫師戴旭明也同意這一點，並稱如果一周鍛鍊三次，每次30分鐘以上，身體的抵抗力會加強許多。
法拉盛華人內科醫生王雨林表示，很多華人常常不知如何利用社區的醫療資源，會覺得看病麻煩甚至害怕看病，因此他鼓勵華人參加類似「華人健康節」的社區活動，或者可以參加每月都會在法拉盛圖書館舉辦的健康講座，多多了解和利用美國的醫療政策和資源。他同時表示，要信賴專業醫生，如有問題建議和自己的主治醫生聯繫，不要「網絡看病」，或者道聽途說，導致耽誤病情。
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