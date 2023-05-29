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籌款廣告惹議 43區二華裔參選人口水戰

記者胡聲橋／紐約報導
第43區市議員參選人莊文怡。(莊文怡團隊提供)
第43區市議員參選人莊文怡。(莊文怡團隊提供)

布碌崙第43區兩位華裔市議員參選人近日在遊民問題上展開口水戰，參選人莊文怡(Susan Zhuang)指控，一家房地產企業為對手陳偉儀(Wai Yee Chan)競選籌款，暗示其有支持新建遊民所的嫌疑；陳偉儀則明確回應，她和這家公司從來沒有過接觸，也不會接受這家公司的籌款。

近日，一張落款為「民眾改善紐約」（People Enhencing New York）有限責任公司（LLC）的競選籌款廣告在網路上流傳，稱定該公司在24日晚為七位市議員參選人舉辦籌款會，其中包括陳偉儀、第一選區參選人李翠珊(Susan Lee)和23選區李琳達(Linda Lee)等，籌款會門票價格從250元至5000元不等。

該廣告出現後不久，這家公司便被指有地產業背景，是一家通過資助政界人士獲得影響力的政治行動委員會（Political Action Committee，簡稱PAC）。

莊文怡就此發表聲明，她和州眾議員寇頓(William Colton)一貫反對在國王高速路建庇護所，這也是她競選的焦點主張之一；她說，不少房地產業通過修建庇護所和收房租賺大錢，現在，這個行業卻正通過一家名為「改善紐約的民眾」的組織支持她的對手陳偉儀，暗示陳偉儀支持建國王高速路遊民所。

陳偉儀發表聲明予以反駁。她說，她從沒有聽說過「改善紐約的民眾」這個組織，該組織也沒有和她聯繫過籌款的事，而且，她也絕不會接收這個機構的籌款。她說，她一直反對在國王高速路這個錯誤的地點建遊民所。她關注的是通過建造更多的平價屋，而不是臨時的遊民所來幫助遊民。而且，她反對建國王高速路遊民所的立場，組織居民集會抗議的南布碌崙社區聯盟最清楚不過了。

根據紐約州公司事務廳(Department of State's Division of Corporations)登記的公開資料，「改善紐約的民眾」這家公司註冊於2021年4月26日，起初名為「為所有人建設更美好的紐約」(A Better New York for All)，是一家由一些小業主和中小房東創辦的super PAC；目前，並無證據顯示該公司支持建遊民所。

這家機構成立後，就開始支持當時的市長參選人亞當斯(Eric Adams)和布碌崙區長參選人Robert Cornegy等的競選活動。2022年3月，該公司改為現在的名稱。

第43區市議員參選人陳偉儀。(陳偉儀團隊提供)
第43區市議員參選人陳偉儀。(陳偉儀團隊提供)
網上流傳的「民眾改善紐約」的籌款會通知。（圖取自網路）
網上流傳的「民眾改善紐約」的籌款會通知。（圖取自網路）

遊民 布碌崙 房地產

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