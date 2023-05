籌款廣告惹議 43區二華裔參選人口水戰

第43區市議員參選人莊文怡。(莊文怡團隊提供)

布碌崙 第43區兩位華裔市議員參選人近日在遊民 問題上展開口水戰,參選人莊文怡(Susan Zhuang)指控,一家房地產 企業為對手陳偉儀(Wai Yee Chan)競選籌款,暗示其有支持新建遊民所的嫌疑;陳偉儀則明確回應,她和這家公司從來沒有過接觸,也不會接受這家公司的籌款。

近日,一張落款為「民眾改善紐約」(People Enhencing New York)有限責任公司(LLC)的競選籌款廣告在網路上流傳,稱定該公司在24日晚為七位市議員參選人舉辦籌款會,其中包括陳偉儀、第一選區參選人李翠珊(Susan Lee)和23選區李琳達(Linda Lee)等,籌款會門票價格從250元至5000元不等。

該廣告出現後不久,這家公司便被指有地產業背景,是一家通過資助政界人士獲得影響力的政治行動委員會(Political Action Committee,簡稱PAC)。

莊文怡就此發表聲明,她和州眾議員寇頓(William Colton)一貫反對在國王高速路建庇護所,這也是她競選的焦點主張之一;她說,不少房地產業通過修建庇護所和收房租賺大錢,現在,這個行業卻正通過一家名為「改善紐約的民眾」的組織支持她的對手陳偉儀,暗示陳偉儀支持建國王高速路遊民所。

陳偉儀發表聲明予以反駁。她說,她從沒有聽說過「改善紐約的民眾」這個組織,該組織也沒有和她聯繫過籌款的事,而且,她也絕不會接收這個機構的籌款。她說,她一直反對在國王高速路這個錯誤的地點建遊民所。她關注的是通過建造更多的平價屋,而不是臨時的遊民所來幫助遊民。而且,她反對建國王高速路遊民所的立場,組織居民集會抗議的南布碌崙社區聯盟最清楚不過了。

根據紐約州公司事務廳(Department of State's Division of Corporations)登記的公開資料,「改善紐約的民眾」這家公司註冊於2021年4月26日,起初名為「為所有人建設更美好的紐約」(A Better New York for All),是一家由一些小業主和中小房東創辦的super PAC;目前,並無證據顯示該公司支持建遊民所。