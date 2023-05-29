史泰登島渡輪雇員頻請假 面臨癱瘓

長周末前渡輪員工頻繁請病假，服務削減至每小時一班。(本報檔案照)

連接曼哈頓下城和史泰登島 的渡輪近日因雇員蓄意請假而導致服務頻頻延誤，乘客除了在船上看到兩名安保人員外，連公共衛生間都被上鎖，安全問題成疑；紐約市 府懷疑渡輪工會煽動罷工 ，日前致信工會停止煽動，但工會表示，是因為人手不足導致的無法在員工休假時正常運轉。

市長勞資關係辦公室(The Office of Labor Relations)致信提醒該工會稱，法律規定「任何公職人員或雇員組織不得參與罷工，任何公職人員或雇員組織不得引起、煽動、鼓勵或寬恕罷工。」信中還說，市府將密切關注事態發展，並採取一切適當措施來維護該市的合法權利。

根據市交通局(Department of Transportation)發布的一份公告稱，渡輪26日從早上6時開始每小時一班，直到下午2時30分換至每30分鐘一班；而一般來說，早上的班次為每20分鐘一班，高峰時間則為每15分鐘一班。

許多通勤客在長周末的最後一天仍須前往辦公室上班，但卻因此延誤，且在船上幾乎未看到任何工作人員，除兩名保安外，連洗手間也暫停使用。

交通局在當天的一份聲明中表示，班次放緩是因為有大量雇員請了病假，且這樣情況已經持續了兩天——「絕大多數渡輪的船長、副船長和大副都請了假，而這些變化對每天乘坐渡輪出行的人來說是極具負面影響的；我們希望任何沒有生病的雇員都能來上班。」

代表渡輪船員和船長的輪機工程師利益協會(Marine Engineers ' benefit Association)通過律師回應，「工會過去、現在都沒有參與罷工或任何其他非法活動。也沒有引起、煽動、鼓勵或縱容罷工或其他非法活動」；表示問題的癥結在於持續性的人手不足。

律師表示，自2022年1月1日以來，交通局已經宣布了200多次服務削減；人員短缺是管理層未能有效解決的一個持續存在的問題。據悉，該工會與市府的合同糾紛已經持續了十多年。