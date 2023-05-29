我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

作家談仇亞經歷：除了霸凌、辱罵…他走錯樓 就被槍殺

債限協議天下太平？還有國會這難關要過

史泰登島渡輪雇員頻請假 面臨癱瘓

記者張晨／紐約報導
長周末前渡輪員工頻繁請病假，服務削減至每小時一班。(本報檔案照)
長周末前渡輪員工頻繁請病假，服務削減至每小時一班。(本報檔案照)

連接曼哈頓下城和史泰登島的渡輪近日因雇員蓄意請假而導致服務頻頻延誤，乘客除了在船上看到兩名安保人員外，連公共衛生間都被上鎖，安全問題成疑；紐約市府懷疑渡輪工會煽動罷工，日前致信工會停止煽動，但工會表示，是因為人手不足導致的無法在員工休假時正常運轉。

市長勞資關係辦公室(The Office of Labor Relations)致信提醒該工會稱，法律規定「任何公職人員或雇員組織不得參與罷工，任何公職人員或雇員組織不得引起、煽動、鼓勵或寬恕罷工。」信中還說，市府將密切關注事態發展，並採取一切適當措施來維護該市的合法權利。

根據市交通局(Department of Transportation)發布的一份公告稱，渡輪26日從早上6時開始每小時一班，直到下午2時30分換至每30分鐘一班；而一般來說，早上的班次為每20分鐘一班，高峰時間則為每15分鐘一班。

許多通勤客在長周末的最後一天仍須前往辦公室上班，但卻因此延誤，且在船上幾乎未看到任何工作人員，除兩名保安外，連洗手間也暫停使用。

交通局在當天的一份聲明中表示，班次放緩是因為有大量雇員請了病假，且這樣情況已經持續了兩天——「絕大多數渡輪的船長、副船長和大副都請了假，而這些變化對每天乘坐渡輪出行的人來說是極具負面影響的；我們希望任何沒有生病的雇員都能來上班。」

代表渡輪船員和船長的輪機工程師利益協會(Marine Engineers ' benefit Association)通過律師回應，「工會過去、現在都沒有參與罷工或任何其他非法活動。也沒有引起、煽動、鼓勵或縱容罷工或其他非法活動」；表示問題的癥結在於持續性的人手不足。

律師表示，自2022年1月1日以來，交通局已經宣布了200多次服務削減；人員短缺是管理層未能有效解決的一個持續存在的問題。據悉，該工會與市府的合同糾紛已經持續了十多年。

罷工 紐約市 史泰登島

上一則

賭牌爭奪戰開打／曼哈頓哈德遜廣場 百億標案公布

下一則

首屆紐約甌越文化節 法拉盛登場

延伸閱讀

成立工會未果？ 華裔主廚關店 Moon Rabbit另尋新址

成立工會未果？ 華裔主廚關店 Moon Rabbit另尋新址
好萊塢編劇罷工 廣告招商周冷清 電視台改請體育明星吸睛

好萊塢編劇罷工 廣告招商周冷清 電視台改請體育明星吸睛
屋崙3000教師罷工結束 明天恢復教學

屋崙3000教師罷工結束 明天恢復教學
屋崙教師罷工 4項談判突破僵局 尚待簽署協議終結罷工

屋崙教師罷工 4項談判突破僵局 尚待簽署協議終結罷工
屋崙3000教師罷工 談判取得重大突破 共同利益建議有收穫

屋崙3000教師罷工 談判取得重大突破 共同利益建議有收穫

熱門新聞

（記者和釗宇攝影、市警局提供）

紐約地鐵狠推亞裔女險奪命 男嫌抓到了…受害者恐再不能行走

2023-05-23 13:03
陳伊娃(左一)和母親感謝負責該案的警探皮特科維奇(右一)。(記者高雲兒／攝影)

法拉盛珠寶店搶案 百日內破案…犯案團伙頭目恐關11年

2023-05-24 07:26
該男嫌推紐約一名亞裔女子，致其生命垂危。(市警局提供)

紐約地鐵站遭狠推 亞裔女頭撞列車…脊椎受傷命危

2023-05-22 13:08
男子將據稱是從金元寶上切割下的一塊小金片，要當事人前去估值。(李啟基提供)

「假金黨」紐約法拉盛捲土重來 華裔小心被騙

2023-05-26 07:19
郵政局提醒，紐約近日有不法分子假借受害人名義申請地址變更，藉此盜竊身分。(路透)

歹徒冒名申請更改地址竊個資 郵政局提醒每日查看信箱、信用卡帳單

2023-05-28 07:28
受害者35歲的土耳其裔女子奧茲索。（取自GoFundMe）

紐約地鐵站土裔女遭狠推 男嫌被捕 面臨企圖謀殺等指控

2023-05-23 15:06

超人氣

更多 >
LA僑領被捕╱FBI出動裝甲車、狙擊手 他嚇到沒穿褲子

LA僑領被捕╱FBI出動裝甲車、狙擊手 他嚇到沒穿褲子
LA僑領被捕╱受中共指使扳倒法輪功 陳軍、林峰被捕

LA僑領被捕╱受中共指使扳倒法輪功 陳軍、林峰被捕
「奔跑吧！別緩行」黃仁勳台大畢典致詞 中英全文

「奔跑吧！別緩行」黃仁勳台大畢典致詞 中英全文
歹徒冒名申請更改地址竊個資 郵政局提醒每日查看信箱、信用卡帳單

歹徒冒名申請更改地址竊個資 郵政局提醒每日查看信箱、信用卡帳單
何超蓮婚後大解放 曬低胸美照…網：不怕竇驍吃醋？

何超蓮婚後大解放 曬低胸美照…網：不怕竇驍吃醋？