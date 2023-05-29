史泰登島渡輪雇員頻請假 面臨癱瘓
連接曼哈頓下城和史泰登島的渡輪近日因雇員蓄意請假而導致服務頻頻延誤，乘客除了在船上看到兩名安保人員外，連公共衛生間都被上鎖，安全問題成疑；紐約市府懷疑渡輪工會煽動罷工，日前致信工會停止煽動，但工會表示，是因為人手不足導致的無法在員工休假時正常運轉。
市長勞資關係辦公室(The Office of Labor Relations)致信提醒該工會稱，法律規定「任何公職人員或雇員組織不得參與罷工，任何公職人員或雇員組織不得引起、煽動、鼓勵或寬恕罷工。」信中還說，市府將密切關注事態發展，並採取一切適當措施來維護該市的合法權利。
根據市交通局(Department of Transportation)發布的一份公告稱，渡輪26日從早上6時開始每小時一班，直到下午2時30分換至每30分鐘一班；而一般來說，早上的班次為每20分鐘一班，高峰時間則為每15分鐘一班。
許多通勤客在長周末的最後一天仍須前往辦公室上班，但卻因此延誤，且在船上幾乎未看到任何工作人員，除兩名保安外，連洗手間也暫停使用。
交通局在當天的一份聲明中表示，班次放緩是因為有大量雇員請了病假，且這樣情況已經持續了兩天——「絕大多數渡輪的船長、副船長和大副都請了假，而這些變化對每天乘坐渡輪出行的人來說是極具負面影響的；我們希望任何沒有生病的雇員都能來上班。」
代表渡輪船員和船長的輪機工程師利益協會(Marine Engineers ' benefit Association)通過律師回應，「工會過去、現在都沒有參與罷工或任何其他非法活動。也沒有引起、煽動、鼓勵或縱容罷工或其他非法活動」；表示問題的癥結在於持續性的人手不足。
律師表示，自2022年1月1日以來，交通局已經宣布了200多次服務削減；人員短缺是管理層未能有效解決的一個持續存在的問題。據悉，該工會與市府的合同糾紛已經持續了十多年。
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