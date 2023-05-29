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市府參與式預算 皇后區9選3

記者鄭怡嫣／紐約報導
皇后區九大項目參加參與式預算，三項目將分別獲得28萬元撥款。圖為市長亞當斯日前宣布啟動參與式預算項目。(市長辦公室提供)
皇后區九大項目參加參與式預算，三項目將分別獲得28萬元撥款。圖為市長亞當斯日前宣布啟動參與式預算項目。(市長辦公室提供)

紐約市今年啟動史上首次全市範圍的參與式預算(participatory budgeting)項目，民眾將投票決定共500萬元資金的使用。皇后區11歲以上居民不論身分，也有機會為包括家長支持服務、新移民職業發展在內的九大項目投票，獲得最高票的三大項目，將分別獲得28萬元資金。

由市公民參與委員會(Civic Engagement Commission)主導的參與式預算，去年在全市33個新冠疫情最嚴重的社區試行，今年則擴大至全市範圍，在收集完畢所有創意項目後，此次皇后區共有九大項目參與，11歲以上的居民不論移民身分皆可投票，獲高票的三大項目將獲28萬元資金並於2024年起實施。

皇后區的九大項目分別為：成立公共住房青年委員會，為住在公共住房的青年提供課後實習和指導計畫；在早教兒童中心或小學，提供免費的家長支持及健康服務，服務內容包括分娩教育課程、嬰兒心肺復甦及安全、心理健康支持以及籌措互助小組；為新移民提供持續職業發展規畫與培訓，針對弱勢群體開展自衛課程訓練、青年企業家的培訓計畫、在皇后區成立多元文化節、為遊民提供就業培訓、針對非西語裔居民提供免費西語課程以促進交流、以及針對中學生開展有關健康生活的課後討論及培訓。

民眾即日起至6月25日，可在線上或線下投票站及活動上投票，每人最少票選一個項目。線上投票網址為https://vote.participate.nyc.gov/，線下投票站地址，可參見https://shorturl.at/hRVY6，法拉盛的投票地點為法拉盛圖書館。6月3日，市公民參與委員會還將來到位於法拉盛草原公園(Meadows Park)的皇后區夜市，屆時也將舉辦動員活動並設臨時投票點。更多訊息，請參考https://www.participate.nyc.gov/。

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