鋰電池火災頻發 華埠辦預防講座

華埠商業改進區聯合市消防局舉辦講座。(主辦方提供)

近期華人社區由鋰電池導致的火災頻發，隨著夏季到來，有愈來愈多民眾購買電單車作為代步工具，為預防更多類似意外發生，曼哈頓華埠 商業改進區(Chinatown BID)近日聯合市消防局(FDNY)，在社區舉辦鋰電池火災預防講座，向到場居民介紹電池的正確使用方式，並提醒小商家注意佯裝消防人員上門檢查人士，其目的實為詐騙 。

市消防局代表羅顯耀表示，華埠與其鄰近的小義大利 在過去兩年比以往發生了更多火災，呼籲居民在為電子設備或電單車充電時，使用來自原廠的電池，並確認其有合格的「UL」標誌，確保使用安全。

羅顯耀說，由於廉價電池製造商所產電池品質較差，即使電池已充滿也不會自動斷電，容易導致過度充電，若不注意很可能會引發火災。

羅顯耀提醒，準備充電時若發現電池外觀不平整，需要立即停止使用，且電池若有摔過，或承受極熱或極冷溫度，都可能造成內部損壞；同時，普通滅火器無法撲滅電池引發的火災，建議民眾遇到相關事故後立刻撥打911。

當天的講座現場有許多小商業主，羅顯耀也提醒業者，提防假扮消防局人員的詐騙行為，早前曾有騙徒穿著上寫「FDNY」字樣的制服，佯裝消防人員上門，以消防器材過期為由，向業者收取「罰款」；他表示，市消防局人員並不會主動上門檢查和索求費用。

市消防局鳳凰協會主席趙榮光(Benjamin Chou)也為到場居民講解滅火器的使用方法，民眾可掌握「Pass」口訣，即使用滅火器時，首先要「拉」(Pull)出卡住滅火器握柄的栓子，接著「瞄準」(Aim)起火點，然後「擠壓」(Squeeze)出滅火物質，且要噴灑「全面」(Sweep)。