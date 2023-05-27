助小商家防盜竊 市警免費到店指導

全市犯罪率小幅上升，社區事務處為小商業提供免費諮詢服務。(市長辦公室提供)

紐約市 府26日召開周例安保記者會，市警對近日全市犯罪率分析總結，社區事務部也就小商家預防犯罪途徑宣導，表示市警有專門經過訓練的警員可前往商家，根據實際情況為他們提出具體化預防措施，包括如何陳列商品，在何角度安裝攝像頭，以及如何應對突發問題等，服務完全免費，有需要者可利用。

根據市警數據，今年至今的犯罪率相同去年上漲了1.5%，七大犯罪類別中唯有盜車案和重罪攻擊案增加；警方表示，攻擊案有40%與家庭暴力相關，而此類逮捕也極容易實施，呼籲受害者能勇敢發聲，而非深陷其中。

警方表示，盜車案則大部分由社群媒體 上瘋傳一系列示範如何利用汽車安全漏洞 偷車的影片，引發網友嘗試，導致案件暴增；若民眾發現此類行為，需即時撥打報警電話。

市警社區事務處副處長托倫蒂諾(Maximo Tolentino)則指出，除常見罪案，目前仍在關注電信詐騙案及身分盜竊的發生，這些罪行常常傷人於無形，且受害者往往為脆弱的年長者群體，需要民眾常和家中老人聯絡，不僅詢問情況也提醒他們對陌生人索要信息或恐嚇的情況，提高警惕。

最後他也呼籲小商業，社區事務處提供免費的諮詢服務，市警將會指派經過專業訓練的警員前往商家，根據實際具體情況提出具體預防犯罪措施，包括如何陳列商品，在何角度安裝攝像頭，以及如何應對突發問題等。