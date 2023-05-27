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助小商家防盜竊 市警免費到店指導

記者張晨／紐約報導
全市犯罪率小幅上升，社區事務處為小商業提供免費諮詢服務。(市長辦公室提供)
全市犯罪率小幅上升，社區事務處為小商業提供免費諮詢服務。(市長辦公室提供)

紐約市府26日召開周例安保記者會，市警對近日全市犯罪率分析總結，社區事務部也就小商家預防犯罪途徑宣導，表示市警有專門經過訓練的警員可前往商家，根據實際情況為他們提出具體化預防措施，包括如何陳列商品，在何角度安裝攝像頭，以及如何應對突發問題等，服務完全免費，有需要者可利用。

根據市警數據，今年至今的犯罪率相同去年上漲了1.5%，七大犯罪類別中唯有盜車案和重罪攻擊案增加；警方表示，攻擊案有40%與家庭暴力相關，而此類逮捕也極容易實施，呼籲受害者能勇敢發聲，而非深陷其中。

警方表示，盜車案則大部分由社群媒體上瘋傳一系列示範如何利用汽車安全漏洞偷車的影片，引發網友嘗試，導致案件暴增；若民眾發現此類行為，需即時撥打報警電話。

市警社區事務處副處長托倫蒂諾(Maximo Tolentino)則指出，除常見罪案，目前仍在關注電信詐騙案及身分盜竊的發生，這些罪行常常傷人於無形，且受害者往往為脆弱的年長者群體，需要民眾常和家中老人聯絡，不僅詢問情況也提醒他們對陌生人索要信息或恐嚇的情況，提高警惕。

最後他也呼籲小商業，社區事務處提供免費的諮詢服務，市警將會指派經過專業訓練的警員前往商家，根據實際具體情況提出具體預防犯罪措施，包括如何陳列商品，在何角度安裝攝像頭，以及如何應對突發問題等。

社群媒體 安全漏洞 紐約市

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