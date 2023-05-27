州府撥款亞太裔3000萬創新高 民代、社區慶

亞裔民代、非盈利組織26日在曼哈頓下城，慶祝州府投資3000萬給亞太裔社區。(記者張晨／攝影)

為慶祝紐約州府2023至2024財年預算 ，將史上最高的3000萬元經費投入至亞太裔社區，州眾議員 李榮恩(Grace Lee)，州參議員曲怡文、劉醇逸等人26日在曼哈頓下城，與多個社區非營利組織舉辦慶祝活動，並表示經費將分配給逾100家亞太裔機構，支持它們開展、能幫助社區的關鍵項目，並打擊反仇恨亞裔 情緒的上升。

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此次經費分配由曲怡文及李榮恩主導，州府的撥款比去年提增1000萬元，創下歷史新高；二人表示，長期亞太裔社區一直被忽視，存在資金及代表性不足等問題；也因為疫情，社區受到更大程度的影響，還面臨在州、市級層面的長期資金以及資源分配不足的問題。

「我們相信這將是亞裔社區一個重要轉折點。」李榮恩說，在今年擁有了有史以來最多的亞太裔議員，這樣的成就讓訴求變得更加洪亮；曲怡文則表示，資金將用於提供成人掃盲、青年教育、老年人項目、社區發展和必要的社會服務；建立具有文化競爭力的多語言服務，最終為亞太裔社區建立一個量身定制的支持系統。

劉醇逸表示，感謝「亞太裔平等預算聯盟」(AAPI Equity Budget Coalition)所有倡導者為實現這一歷史性成就所做的努力，「但這仍任重道遠，每一年都需要使我們的聲音更為人所熟知；作為全國增長最快的族群，我們必須致力於持續的支持和積極的參與，以確保整體的長期進步。」

州總務局(NYS General Services)局長梅雪雲(Jeanette Moy)表示，這樣的勝利除參議院和眾議院的支持外，也說明了州長霍楚(Kathy Hochul)對亞太裔社區的重視，將多元化奉為全州立足之本。