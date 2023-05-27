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長者中心水墨畫班結業 華裔長者展作品

記者顏潔恩╱紐約報導
長者伍迎暢的作品。(讀者提供)
長者伍迎暢的作品。(讀者提供)

去年夏季布碌崙(布魯克林)班森賀的松柏之家社區服務中心，應長者要求開辦水墨畫班，吸引40名華裔長者報名參加；該中心26日舉行結業典禮，頒發參與獎狀，鼓勵長者活到老學到老的精神。

行政總監陳偉儀介紹，很多移民來美的長者仍對中華傳統藝術和文化有很大的聯繫，該中心因此撥款資助開辦水墨畫班；她說，每個長者的經驗和作畫水平不一，有些甚至從來沒接觸繪畫，但勇於嘗試的態度令她感到驕傲。

從去年8月開始教課、出生水墨畫世家的指導老師阮子玉表示，有些長者甚至不懂握筆，課程一開始確實感到挑戰，但在不斷鼓勵、給予愛心和耐心下，長者們最終都踏出舒適圈。她表示，畫畫給長者帶來的好處居多，通過激發想像力活躍腦袋，頭腦會更清晰。

83歲的長者伍迎暢表示，因為生活條件差，過去從未接觸過水墨畫等藝術，年老的他連握著筆的手都會顫抖，賴於老師的指導，他學會起筆、上色，憑藉主題發揮想像力，現在就像找到精神寄託般，無聊時便開始作畫。

「每個作品都是長者們努力的結晶，展示了他們對中國傳統文化的熱愛和理解」，陳偉儀表示，將繼續類似課程，鼓勵更多人參與。

布碌崙班森賀的松柏之家社區服務中心，26日舉行水墨畫班結業典禮。(讀者提供)
布碌崙班森賀的松柏之家社區服務中心，26日舉行水墨畫班結業典禮。(讀者提供)

布碌崙 華裔 布魯克林

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