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3紐約市府機構新辦公室 相中日落公園

記者顏潔恩／紐約報導
市府機構正在尋找新的辦公地點，極有可能落腳日落公園。(取自谷歌地圖)
市府機構正在尋找新的辦公地點，極有可能落腳日落公園。(取自谷歌地圖)

紐約市府三家機構日前傳出正在尋找新的辦公室地點，並將初步目標鎖定在布碌崙(布魯克林)靠近工業城(Industry City)一帶的日落公園；各機構接下來將陸續提交資料，並由市城市規畫局(Department of City Planning)召開公聽會後審議。

最新消息指，紐約市人力資源行政部(HRA)、市兒童福利局(ACS)、市財政局(Department of Finance)等三家市府機構，均有意將新辦公室地點設在日落公園；具體地址為3大道850號，擁有21萬4000平方呎空間，建於1918年一戰時期供應船隻的倉庫。

該地之前也是家居用品零售商Bed Bath & Beyond的門店，去年受到重挫後開始關閉全美商店，日落公園近工業城的門店也深受影響而騰出空間。

目前HRA的行動最快，根據市府紀錄顯示，該局擬將700多名技術維修人員，轉到這個原本設計用做製造業辦公室的新址；據悉，HRA位於布碌崙市中心Metrotech Center 15號的租賃將於2024年7月到期，由於租金將大幅上漲，才計畫將該地點、以及布碌崙市下城、曼哈頓下城七個辦公室的職員都轉移至日落公園。

至於將由哪一個機構獲得租約，市城市規畫局將召開公聽會後審議；對於該消息的曝光，負責管理HRA部門的市社會服務局(Department of Social Services)、市管理服務局(DCAS)都拒絕作出回應。

該樓的物業經理拉特納(Jonathan Ratner)表示，與HRA協議的辦公室租賃，將會幫助他們精簡營運其部門，將原本處於多個樓層的辦公空間合併到3大道850號，在為市府節省數千萬元的同時，保留了數百個工作崗位。

日落公園 布碌崙 紐約市

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