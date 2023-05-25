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紐約市府法拉盛辦招聘會 吸引上千人

記者鄭怡嫣／紐約報導
法拉盛首度舉辦市府招聘會。(記者鄭怡嫣／攝影)
法拉盛首度舉辦市府招聘會。(記者鄭怡嫣／攝影)

為因應市府各部門人手短缺，為找尋更多樣化人才，市府招聘會24日首次來到皇后區法拉盛，吸引上千民眾參加，市長亞當斯(Eric Adams)攜各部門官員也親自助陣，鼓勵更多民眾申請公職。

市管理服務局(DCAS)局長匹諾克(Dawn Pinnock)以及志工Anessa Hodgson向本報介紹，市府招聘會在全市五大區舉辦，將約1萬2500個工作崗位帶到不同社區，此次為全市的第十場招聘會，也是皇后區的第三場。

當天的招聘會，為美國公民以及綠卡持有者提供逾200個工作機會，包括全職、兼職、實習以及與市立大學等合作的學者項目，既有入門，也有資深崗位，薪資待遇在3萬至9萬6000元不等，包括市樓宇局、衛生局、清潔局、市警等15個市府單位均在設有攤位，提供諮詢、現場面試等環節，也有當場得到職位的民眾。

活動也吸引500民眾提前註冊、共上千民眾參加，被匹諾克譽為「目前為止最成功的一場招聘會」；拿著簡歷來面試、29歲的金先生表示，曾與聯邦政府簽約，於新冠疫情危機小組任職，在紐約市追蹤並遏制病毒傳播，在新冠緊急狀態解除後，小組也隨之解散，此次他與前同事一同前來，希望在市政部門找到月薪6萬元以上的「鐵飯碗」。

市府24日在法拉盛舉辦招聘會。圖左起為加力多、亞當斯、黃敏儀、匹諾克和鄭祺蓉。(...
市府24日在法拉盛舉辦招聘會。圖左起為加力多、亞當斯、黃敏儀、匹諾克和鄭祺蓉。(記者鄭怡嫣／攝影)

市長亞當斯、市長特別顧問兼亞裔事務總監鄭祺蓉、市議員黃敏儀、服務公務員的工會District Council 37執行總監加力多(Henry Garrido)等也到場助陣，亞當斯表示，此次有上萬公職崗位，而最好治理與運營城市的方法便是將職位帶到各個社區，讓市民成為雇員。

根據統計，紐約市府約有30萬雇員，擁有全國最大的市政勞動力，市府在6月底前，還將在多個社區舉辦招聘會，更多信息可上https://reurl.cc/GAk11d。

亞當斯 紐約市 皇后區

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