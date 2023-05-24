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法拉盛華人健康節 周日登場

記者鄭怡嫣／紐約報導
第16屆華人健康節將於28日舉辦。圖為2022年活動。(美國華人醫師會提供)
第16屆華人健康節將於28日舉辦。圖為2022年活動。(美國華人醫師會提供)

美國華人醫師會(Association of Chinese American Physicians)聯合美東華人職業醫師聯合會以及多家健保及衛生保健機構，將於28日(周日)上午10時至下午2時，在法拉盛凱辛納走廊公園，舉辦一年一度的「華人健康節」，活動免費，歡迎社區民眾參加。

屆時，衛生保健機構將免費提供驗血、血壓、乙肝和神經心理學篩查等體檢項目。來自心臟科、傳染病科、腸胃科、痛癥科、婦科、腫瘤科以及家庭科的醫生，將提供一對一健康諮詢，解答民眾的健康問題。此外也將提供精美小禮品、兒童娛樂項目及抽獎活動。

活動也將針對民眾關心的健康問題，例如腰痛、頸痛和膝關節痛的診治及預防，糖尿病的注意事項，抽血篩查癌症─談其可行性和侷限性，如何正確的測量和監測血壓，白內障與青光眼─視力殺手淺談，骨質疏鬆和預防摔跤，以及老年癡呆症的注意事項等話題進行詳細的介紹。

美國華人醫師會表示， 醫師會自1995年成立以來已有近800位成員。一年一度的華人健康節是醫師會最重要的社區活動，旨在回饋華人社區，促進優質醫護服務，提高華人健康保健意識，也幫助新移民了解美國健康系統。

活動地點為凱辛納走廊公園緬街及艾德大道(Elder Ave.)交口、皇后區植物園對面。更多信息，可至網站www.acaponline.org或致電(718)321-879。

華人 血壓 植物園

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