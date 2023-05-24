華埠健康診所基金會 表彰何大一博士

華埠健康診所基金會日前舉辦籌款晚宴，會上表彰何大一博士。(記者劉梓祁／攝影)

非營利機構華埠 健康診所基金會(Chinatown Health Clinic Foundation)，日前在曼哈頓舉辦2023年度籌款晚宴，並向愛滋病研究專家、華裔病毒學家何大一(David Ho)博士授予榮譽表彰，市衛生局長瓦桑(Ashwin Vasan)亦到場出席。

基金會董事局主席鄺理中(Raymond Fong)表示，基金會很榮幸為社區醫療保健服務機構提供資金和支持，也感謝所有支持者的慷慨捐助，讓有就醫需求的人，都能獲得優質的醫療服務，無論他們的移民 狀況、是否有能力支付費用，或說何種語言。

晚宴上，鄺理中向何大一授予榮譽表彰，他表示，何大一作為移民，與該基金會淵源深厚，並堅信基金會的使命是改善得到服務不足的亞裔 及其他弱勢群體獲得優質醫療服務的機會。

作為哥倫比亞大學亞倫戴蒙德愛滋病研究中心(Aaron Diamond AIDS Research Center)負責人，何大一開創了高效抗病毒療法，將愛滋病由致死性疾病轉變為可防治的慢性疾病。何大一也因此於1996年被「時代」雜誌評為年度風雲人物，成為第一位獲此殊榮的醫生。

何大一表示，有幸在職業生涯經歷過兩次規模龐大的全球性流行病，即愛滋病和新冠肺炎，並為抗擊其影響作出努力，未來也會持續為人們的健康福祉和疾病治療投入研究，爭取得到更多突破。