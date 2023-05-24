華埠健康診所基金會 表彰何大一博士
非營利機構華埠健康診所基金會(Chinatown Health Clinic Foundation)，日前在曼哈頓舉辦2023年度籌款晚宴，並向愛滋病研究專家、華裔病毒學家何大一(David Ho)博士授予榮譽表彰，市衛生局長瓦桑(Ashwin Vasan)亦到場出席。
基金會董事局主席鄺理中(Raymond Fong)表示，基金會很榮幸為社區醫療保健服務機構提供資金和支持，也感謝所有支持者的慷慨捐助，讓有就醫需求的人，都能獲得優質的醫療服務，無論他們的移民狀況、是否有能力支付費用，或說何種語言。
晚宴上，鄺理中向何大一授予榮譽表彰，他表示，何大一作為移民，與該基金會淵源深厚，並堅信基金會的使命是改善得到服務不足的亞裔及其他弱勢群體獲得優質醫療服務的機會。
作為哥倫比亞大學亞倫戴蒙德愛滋病研究中心(Aaron Diamond AIDS Research Center)負責人，何大一開創了高效抗病毒療法，將愛滋病由致死性疾病轉變為可防治的慢性疾病。何大一也因此於1996年被「時代」雜誌評為年度風雲人物，成為第一位獲此殊榮的醫生。
何大一表示，有幸在職業生涯經歷過兩次規模龐大的全球性流行病，即愛滋病和新冠肺炎，並為抗擊其影響作出努力，未來也會持續為人們的健康福祉和疾病治療投入研究，爭取得到更多突破。
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