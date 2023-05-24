百康仁德總裁陳治年醫生 獲頒卓越醫療服務獎

百康仁德醫生集團總裁陳治年獲頒2023年度「卓越醫療服務獎」。(百康仁德醫生集團提供)

紐約非營利機構「聯合醫院基金會」(United Hospital Fund)在近日頒發2023年度「卓越醫療服務獎」(Tribute to Excellence in Health Care)，百康仁德醫生集團總裁陳治年獲獎。

「卓越醫療服務獎」旨在表彰在提升醫療質量、醫療安全和患者體驗方面做出卓越貢獻的醫療機構和人員。本年度共有63名醫生、護士、助理醫師、藥劑師及醫療領域領袖獲獎，他們來自32家醫院、長期護理機構、家庭護理機構、獨立診所協會、醫療集團等機構。

陳治年在內科全科領域有近40年的從醫經歷。在他的病人當中，低收入 人士和長者占有相當比例。除疾病治療外，陳治年還為病人提供上門看診、健康教育、疾病預防等服務，幫助他們養成良好的生活習慣，從而增進全面健康。

在新冠疫情高峰期，陳治年義務組織和參與了一系列新冠病毒檢測 、新冠疫苗接種及食品救濟活動，並致力於在低收入、少數族裔社區推動防疫工作。

百康仁德是紐約市最大的綜合性、多專科華人醫生集團，旗下的200多名醫療人員在位於布碌崙 (布魯克林)、曼哈頓、皇后區和史丹頓島的100多家診所，為大約17萬患者提供優質、親切的醫療服務。詳情請登錄：www.rendrcare.com。