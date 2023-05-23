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慈濟愛心健康日 首度轉場日落公園

記者顏潔恩╱紐約報導
健康日吸引200多人前來義診。(記者顏潔恩╱攝影)
健康日吸引200多人前來義診。(記者顏潔恩╱攝影)

由佛教慈濟基金會紐約分會主辦的慈濟愛心健康日，日前在布碌崙(布魯克林)的94小學登場，近20位醫師提供義診，超過200名華裔、西語裔等民眾踴躍出席；該活動獲得日落公園第38選區市議員阿維萊斯(Alexa Aviles)辦公室、94小學的支持。

一年一度的愛心健康日，過去多在法拉盛舉行，這次首度轉場到日落公園，反應熱烈；當日的免費服務包括中醫治療、針灸、復健和物理治療、牙科保健，其中有口腔衛生教育、口腔癌篩檢、洗牙、以及健康篩檢項目；此外，兩輛行動眼科醫療車將帶來驗光和配眼鏡服務，為民眾免費提供儀器檢查、醫生診斷、配眼鏡等一站式的醫療服務，同天就可取得。

慈濟紐約分會人醫會的牙科召集人楊廉表示，由於牙齒維護的費用昂貴，牙科一向是華人需求較高的服務；另外中醫針灸、物理治療也是較熱門的項目，義診的絕大部分都是華人，但他也補充，曾到墨西哥義診發現當地人對針灸的接受度不錯，相信未來其他族裔的人在接觸後也能接受。

在眾多醫療諮詢當中，他認為心理健康項目的重要性日益增長，特邀心理學專家劉慧晶醫師給需要的人提供諮詢；劉慧晶說，通常遇到的華人一部分已就診且開始服藥，不過仍對藥物抱有疑慮，因此想諮詢其他醫生的意見，以此削減心中的焦慮感。

親子關係也是另一個常見的問題，很多家長向她抱怨孩子成日待在家中面對電子產品，寧可上網交朋友，而不是在現實生活中拓展社交圈，很是苦惱；劉慧晶表示，通常這些案例可通過良善的溝通取得解決，雙方在溝通時要確保聽見彼此的話，只有相互共情、站在彼此的角度看待問題，處理起矛盾時才有效果。

由佛教慈濟基金會紐約分會主辦的慈濟愛心健康日，日前在布碌崙的94小學登場。(記者...
由佛教慈濟基金會紐約分會主辦的慈濟愛心健康日，日前在布碌崙的94小學登場。(記者顏潔恩╱攝影)
健康日吸引200多人前來義診。(記者顏潔恩╱攝影)
健康日吸引200多人前來義診。(記者顏潔恩╱攝影)

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