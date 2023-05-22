亞潮萌皇后區參選人論壇：反建庇護所

亞潮萌皇后區候選人論壇，第19選區三位參選人艾維樂(左一)、裴成進(左三)、格拉茲諾(右三)同台陳述政見。(記者鄭怡嫣╱攝影)

「亞潮萌」(Asian Wave Alliance)21日舉辦皇后區 參選人論壇，邀請多位參選人同台陳述政見，增進選民對他們的了解並呼籲選民積極投票。亞裔 眾多的市議會第19選區三位參選人艾維樂(Tony Avella)、裴成進(Christopher Bae)、格拉茲諾(Paul Graziano)，均表示選區內不適合建庇護 客收容所。

作為政壇老將，曾擔任州參議員的艾維樂強調他有豐富的經驗以及多年來對於教育的關切，他表示，此次任期只有兩年，沒有「新兵訓練」時間，他知道如何幫助選區切實拿到撥款，又長期支持特高入學考試，並與多個亞裔團體曾共事合作，是最有望打敗現任帕拉迪諾(Vickie Paladino)的人選。

韓裔參選人裴成進，則將多年公職背景、以及州參議員劉醇逸的背書作為有力砝碼，他表示身為前皇后區助理檢察官，他每天與受害人打交道，知道如何為亞裔及受害者維權，以及如何促進立法及政策上的改變，並與其他亞裔代表及議員建立溝通橋樑。

格拉茲諾則著重闡述他在數十年來保護屋主住房權益的歷史，他創立數個公民以及屋主協會，州長霍楚(Kathy Hochul)在2022年及2023年提出的數個房屋提案，包括在MTA服務區增3%住房等，他都旗幟鮮明反對，志在保護家庭房不受破壞以及選民的生活質量。

第19選區近來有酒店被徵用為庇護客緊急安置所，引發居民擔憂。艾維樂表示，安置庇護客本應是聯邦政府的事務，而酒店地處公共交通荒漠，庇護客在此得不到服務與資源，並非合適的場所。裴成進表示該地區確實無資源及基礎設施幫助庇護客，可爭取紐約其他的空樓。格拉茲諾說他育有七歲的孩子，與其他家長一樣，並不希望陌生人在周邊，市府應對人人盡責，而不僅是庇護客。

對於爭議性的地下室合法化議題，艾維樂表態不支持，此前之所以為非法，就是因為不安全，合法化也將使選區過度發展，學校更擠。裴成進表示安全住房自是首要，但其中也有住房供需需求，需綜合考量合法化住房的範圍。格拉茲諾表示反對，指改建不安全，且提案中的為市價房，而非平價屋。

此外，三人均表態支持在皇后區建立新的特殊高中，並在選區內增加學位及新校。