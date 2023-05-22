江伊敏競選民事法官 李琳達黃敏儀背書

市議員黃敏儀(右)和李琳達(左)背書同是亞裔女性的江伊敏參選皇后區民事法官。(江伊敏提供)

市議員黃敏儀和李琳達(Linda Lee)日前宣布，背書為同是亞裔 女性的江伊敏參選皇后區 民事法官，希望增加亞裔在司法系統中的代表性。

華裔江伊敏(Evelyn Gong)將競選皇后區第六行政區(the 6th Municipal District)民事法官，該區包括法拉盛、大學點、灣台(Bay Terrace)、新鮮草原、秋園丘(Kew Gardens Hills)等地，有超過三分之一的人口是亞裔；江伊敏說，該社區十分多元化，但卻未體現在民事法官的席位上，所以想要為更多民眾謀公平。

市議員黃敏儀對此表示支持，並稱，「如果我們想在司法系統中看到公平和平等，我們必須確保司法法官代表所有紐約人，特別是在我們持續處理仇恨犯罪和偏見的時候，選擇江伊敏這樣的亞裔女性擔任法官至關重要。」

韓裔 女議員李琳達同表支持，她認為擁有超過15年律師經驗的江伊敏，多年來通過紐約亞裔律師協會(Asian American Bar Association of New York)，一直致力於為紐約市最脆弱的社區爭取平等和公平，「我相信她的領導能力和經驗將為皇后區居民創造一個更公正的司法體系」。

根據市選舉委員會(BOE)，民事法官將於6月27日初選，皇后區有五席。在第六區，皇后區民主黨代表全票提名江伊敏接替前民事法官鄭昱楷，兩位男性律師西亞豐(John Ciafone)和比爾德(Steven Beard)將和江伊敏競爭黨內初選。