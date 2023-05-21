台灣會館展15藝術家雕塑、畫作

台灣會館美術工藝展20日開幕，展出15名藝術家作品。(記者劉梓祁╱攝影)

紐約台灣會館老人中心 自20日起在皇后區館址，展開為期兩天、首次舉辦的美術工藝展覽，以慶祝亞太裔傳統月；會上展出15位藝術家創作的新舊作品，包括雕塑 、編織、園藝、漫畫、書法和水墨畫等；展覽將持續對外開放至21日(周日)。 台灣會館美術工藝展20日開幕，展出15名藝術家作品。(記者劉梓祁／攝影)

老人中心會長紀慶華表示，中心內部「臥龍藏虎」，每一位成員都是退休 專業人士，其中不乏知名的藝術家，為展示他們的才華和創作，透過舉辦展覽也歡慶亞裔月，還可讓居民更深入了解老人中心的活動，感受長者不滅的創作熱情。

王康德與木雕作品。(台灣會館提供) 台灣會館美術工藝展20日開幕，展出15名藝術家作品。(記者劉梓祁╱攝影) 台灣會館美術工藝展20日開幕，展出15名藝術家作品。(記者劉梓祁╱攝影) 台灣會館美術工藝展20日開幕，展出15名藝術家作品。(台灣會館提供)

紀慶華作為參展人之一，也帶來多件雕塑和畫作；他說，展覽的初衷是分享藝術帶來的快樂，不論藝術家和作品是否知名都能參展，中心也為此籌畫許久，並動用大量人力將場地變為展廳。

此次展出的作品來自15位藝術家，包括大紐約台灣同鄉會董事長蕭忠正、早期雙十國慶孫中山肖像作者許武雄、大紐約基督徒長輩會會長林榮峰，和紐約市立大學榮譽退休教授李清澤等人；其餘還包括林雅玲、陳春蘭、王美雲、王康德、黃滿玉、郭林麗玲、黃婷玉、陳錦芳和章景華等參展藝術家。 台灣會館美術工藝展20日開幕，展出15名藝術家作品。(記者劉梓祁╱攝影) 87歲藝術家陳錦芳。(台灣會館提供)

活動也展出兩位離世藝術家的作品，包括前老人中心會長何錦華與前僑務委員廖國仲，分別為書法作品和時政漫畫，以緬懷其獨特貢獻。