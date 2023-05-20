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8大道將蓋27層商住大樓 華人憂影響社區

記者顏潔恩／紐約報導
8大道62街將蓋27層高的商住大樓，引起社區擔憂。(讀者提供)
8大道62街將蓋27層高的商住大樓，引起社區擔憂。(讀者提供)

位於布碌崙(布魯克林)8大道62街地鐵站旁的空地，在過去十多年來曾被提出多項發展計畫，但卻遭到社區反對，多年來沒有下文；不過根據最新消息指出，一個樓高27層的商住大樓建案已獲得市府批准，且無需經過公共審核，隨時可動工，華人擔憂如此龐大的建案，將為社區帶來嚴重影響。

該塊用地在過去十年來屢次有發展商提出各種計畫，但因樓層太高、規模過大令社區卻步，同時受到土地運用法規的限制，一直胎死腹中；最新消息指，新建案無需申批特別許可證(Special Permit)，發展商不用經過公共審核的程序就可直接進行，而一直到近期消息才公開，市府早已批准建案，地基工程可隨時進行。

對此貝瑞吉第十社區委員會堅持要拖延工程，並要求市城市規畫局(Department of City Planning)重新考慮發出的地基許可證；社委會區經理貝克曼(Josephine Beckmann)表示，建立的地點橫跨棄用鐵路，任何新建案應和過去的方式一樣，進行公共審核的程序。

她也說，直到收到市長環境整治辦公室(Mayor's Office of Environmental Remediation)的通知前，社委會一直被蒙在鼓裡。據目前掌握的資訊，新建案由威廉斯堡的Watermark Capital發展商負責，27層高的樓宇將提供497個住房單位，大樓底層將開設一家華人超市

據悉，另一個導致社委會不知情的理由是，對方註冊了不同的地址開發項目，原本的8大道6200號或6298號被改成6128號，因而避過社委會的監管。

針對新建案為何無需特別許可證，當局公布了一項由該開發商代表律師上交的信件，表示該地點自1962年9月27日起，就不再為鐵軌、地鐵所使用，可豁免特別許可證，而過去的開發商正是無法提供這些證明，才需要申辦。

「這是一個龐大的計畫，民眾必須密切關注 」，布碌崙華人協會會長麥保羅說，眾所周知7、8大道的交通情況惡劣，任何新發展都有可能造成巨大的影響，因此必須是百分百對社區有利，然而現在看不到任何好處，呼籲民眾密切關注、共同發聲。

華人超市 8大道 地鐵站

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