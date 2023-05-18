我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金山路邊停車 計費時間將延長 周日免費停車沒了

艾普斯坦受害者提訴訟 德意志銀行將付和解金

逆轉人生 單親媽皇后學院碩士畢業

記者高雲兒／紐約報導
41歲的胡彥貞將取得會計學碩士學位。(受訪者提供)
41歲的胡彥貞將取得會計學碩士學位。(受訪者提供)

畢業季不光是年輕人的天下，也有不少中年人靠著自己的奮鬥通過深造改變了人生；41歲的胡彥貞就是其中之一，她今年在市大皇后學院取得會計學碩士學位。如今的她在紐約買下了房，拿下了CPA的證書，有份接近六位數收入的工作，以及一個正在資優班上初中的兒子；很難想象，

十一年前，30歲的胡彥貞萌生了出國的想法，當時的她已經結婚，有個兩歲的寶寶，不過所幸全家人倒是都支持她的想法。於是她懷揣著1000元不到的全部家當，踏上美國的土地，「我是學生的簽證來的，但是我根本沒錢，所以就先去做服務員」。

三年後，胡彥貞拿到雇主資助的綠卡，當時的丈夫帶著孩子來美，於是她做服務員，丈夫送外賣，生活平淡；但她不甘於過這樣的生活，於是2014年，胡彥貞一邊就讀職業學校、一邊工作，慢慢走出了原來的生活，英語水平也日漸提高。

然而，在她努力奮鬥的同時，卻被當時的丈夫持續拖後腿，丈夫不僅染上了賭博的惡習，而且2015年因為外遇離開了胡彥貞；接下來的四個月，她來不及痛苦，和孩子被迫搬了三次家，甚至和五戶人家住在兩居室裡，第三次才找到安穩的住所。

但是這段經歷反而激勵了她，2016年，胡彥貞考上了報稅師執照，從華人的小公司跳到了路易威登(Louis Vuitton)做銷售分析，從部門的應收應付，再到管理整個公司的應收應付，再然後她跳到現在這致力於癌症研究的公司做財務會計，該公司在美國多所藤校都設有專門的實驗室。

因為想在這家有前途的公司立足，胡彥貞在2017年開始上本科，並在2018年順利畢業。2019年，她開始備考註冊會計師執照(CPA)， 從8月份開始每個季度考一門，每考必過，成績都在85分以上。

這些成績，都是胡彥貞同時帶著一個10歲以下的孩子，以及還在全職上班時所取得的。因為時間安排過滿，她常常將孩子託付給老師，到晚上9時多才有時間去接孩子，「到家就10點多了，有時候看孩子累的，我也很愧疚」。

到了2020年8月，考完所有CPA證書的胡彥貞，因為學分不足150，決定要修碩士，皇后學院聽聞她考取了CPA，破格錄取了她。事情發展得越來越好，2021年，有些積蓄的她，買下了一個小公寓，工資也水漲船高，一度接近兩位數，已經14歲的兒子目前正就讀中學資優班。值得一提的是，即使忙成這樣，她還會在周末做超過十個小時的義工。

2023年5月，她將從皇后學院以會計碩士的學位畢業，回顧自己十多年來的路，從身揣不到1000美元，到獲得碩士學位，到有一份收入體面的工作，甚至有安身之所，她稱艱難又不可思議，「如果我沒來美國，這一切是不可能發生的」，她說，中國的生活節奏快，一切按部就班，工作一半再出來讀書，阻力不可謂不大，「我信佛，相信種瓜得瓜，種豆得豆」。

胡彥貞業餘時間會做義工。(受訪者提供)
胡彥貞業餘時間會做義工。(受訪者提供)

資優班 癌症 綠卡

上一則

哥大藍海畢業典禮 校長告別開講 數位華裔獲獎

下一則

求職不易 畢業回中國 男比女多

延伸閱讀

加入紐約人壽王海鋁團隊 開創職涯新巔峰

加入紐約人壽王海鋁團隊 開創職涯新巔峰
紙上播客 / 海盜皇后 章淑仁為何寫她？

紙上播客 / 海盜皇后 章淑仁為何寫她？
白鹿變心機皇后 周旋張凌赫、王星越、周峻緯3男間

白鹿變心機皇后 周旋張凌赫、王星越、周峻緯3男間
波克夏旗下連鎖冰淇淋店Dairy Queen 考慮展店台灣

波克夏旗下連鎖冰淇淋店Dairy Queen 考慮展店台灣
不愧安陵容師傅 「皇后」蔡少芬浪姐4也玩水上唱歌

不愧安陵容師傅 「皇后」蔡少芬浪姐4也玩水上唱歌

熱門新聞

前海軍陸戰隊隊員潘尼（中）被控過失殺人罪後投案。（記者劉梓祁／攝影）

前陸戰隊員被控鎖喉殺人 民眾捐款給他打官司 已破百萬

2023-05-14 17:17
一名31歲華人女子近日從法拉盛一棟公寓跳下，不治身亡；圖為事發現場。(讀者提供)

疑患抑鬱症 紐約法拉盛31歲華女跳樓身亡

2023-05-10 16:28
禁毒機構日前表示，正在全美範圍內蔓延的「殭屍毒品」「賽拉嗪」(xylazine)現身紐約，可導致吸食者皮膚、肌肉潰爛，宛如喪屍。（美聯社）

禁毒機構警告：「殭屍毒品」現紐約 恐致皮膚、肌肉潰爛

2023-05-16 07:43
紐約市長亞當斯簽署行政令放鬆對庇護客安置條件的要求，同時強硬回擊批評者。（市長辦公室提供）

無力應對庇護客…亞當斯簽行政令 庇護權法部分暫停

2023-05-12 07:45
研究表明，紐約市地鐵系統的污染程度達到令人擔憂的程度。(美聯社)

紐約地鐵站 空氣含鐵顆粒高出126倍 車廂內污染也嚴重

2023-05-14 07:47
家長和學生16日聚集在布碌崙189小學出口處示威，反對徵用體育館收容難民。(美聯社)

紐約20公校收容難民 家長抗議 亞當斯：不得已的選擇

2023-05-17 07:41

超人氣

更多 >
五種帳單 不要自動支付以免後悔

五種帳單 不要自動支付以免後悔
她溺水亡、他酒瓶割頸…中國情侶裸死峇里島破案 網友震驚

她溺水亡、他酒瓶割頸…中國情侶裸死峇里島破案 網友震驚
你知道哪天買機票最貴嗎？哪天最便宜？

你知道哪天買機票最貴嗎？哪天最便宜？
美公民赴中國簽證費 月底漲價

美公民赴中國簽證費 月底漲價
南加華人夫婦剝削員工還騙保 下場是？

南加華人夫婦剝削員工還騙保 下場是？