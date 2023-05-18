逆轉人生 單親媽皇后學院碩士畢業

41歲的胡彥貞將取得會計學碩士學位。(受訪者提供)

畢業季不光是年輕人的天下，也有不少中年人靠著自己的奮鬥通過深造改變了人生；41歲的胡彥貞就是其中之一，她今年在市大皇后學院取得會計學碩士學位。如今的她在紐約買下了房，拿下了CPA的證書，有份接近六位數收入的工作，以及一個正在資優班 上初中的兒子；很難想象，

十一年前，30歲的胡彥貞萌生了出國的想法，當時的她已經結婚，有個兩歲的寶寶，不過所幸全家人倒是都支持她的想法。於是她懷揣著1000元不到的全部家當，踏上美國的土地，「我是學生的簽證來的，但是我根本沒錢，所以就先去做服務員」。

三年後，胡彥貞拿到雇主資助的綠卡 ，當時的丈夫帶著孩子來美，於是她做服務員，丈夫送外賣，生活平淡；但她不甘於過這樣的生活，於是2014年，胡彥貞一邊就讀職業學校、一邊工作，慢慢走出了原來的生活，英語水平也日漸提高。

然而，在她努力奮鬥的同時，卻被當時的丈夫持續拖後腿，丈夫不僅染上了賭博的惡習，而且2015年因為外遇離開了胡彥貞；接下來的四個月，她來不及痛苦，和孩子被迫搬了三次家，甚至和五戶人家住在兩居室裡，第三次才找到安穩的住所。

但是這段經歷反而激勵了她，2016年，胡彥貞考上了報稅師執照，從華人的小公司跳到了路易威登(Louis Vuitton)做銷售分析，從部門的應收應付，再到管理整個公司的應收應付，再然後她跳到現在這致力於癌症 研究的公司做財務會計，該公司在美國多所藤校都設有專門的實驗室。

因為想在這家有前途的公司立足，胡彥貞在2017年開始上本科，並在2018年順利畢業。2019年，她開始備考註冊會計師執照(CPA)， 從8月份開始每個季度考一門，每考必過，成績都在85分以上。

這些成績，都是胡彥貞同時帶著一個10歲以下的孩子，以及還在全職上班時所取得的。因為時間安排過滿，她常常將孩子託付給老師，到晚上9時多才有時間去接孩子，「到家就10點多了，有時候看孩子累的，我也很愧疚」。

到了2020年8月，考完所有CPA證書的胡彥貞，因為學分不足150，決定要修碩士，皇后學院聽聞她考取了CPA，破格錄取了她。事情發展得越來越好，2021年，有些積蓄的她，買下了一個小公寓，工資也水漲船高，一度接近兩位數，已經14歲的兒子目前正就讀中學資優班。值得一提的是，即使忙成這樣，她還會在周末做超過十個小時的義工。