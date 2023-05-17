我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

國民黨提名侯友宜選2024 郭台銘臉書恭喜支持勝選

NBA／西區冠軍戰開打 約柯奇超級大三元率金塊險勝湖人

茂比利街70號重建 外觀設計仍有爭議

記者張晨／紐約報導
茂比利街70號中期設計更新示意圖。(取自視頻會議)
茂比利街70號中期設計更新示意圖。(取自視頻會議)

市設計與建設局(DDC)和市管理服務局(DCAS)，16日就華埠比利街70號大樓重建設計初期方案向第三社區委員會公布中期設計報告；這已經是第二次更新外觀和室內布局設計，但社區認為設計風格與老華埠社區很難融合，仍存在爭議。

根據設計，就外觀而言，第六層第七層外牆後移至街道線，安裝太陽能板，可以供25%的大樓用電，並且延續哥倫布公園綠化；原先的樓梯塔保留，新入口被移至旁邊，配有入門卡和安檢前台；舊入口改為落地窗並標記樓內的五個機構名，以便更好的照拂社區。

一樓的空間為老人中心，空間間隔靈活，均可隨便移動；第四層為人力中心，第六樓為雙高層的多用途空間，可容納人數高達492人的社區活動空間；七層則有工坊及科室，活動空間及間隔與一層一樣，可因情況而調整；西邊和南邊配有兩區屋頂區域，地下室也有額外的儲存空間分配給大樓租戶。

通過保護外牆，保留歷史建築的特性是至關重要的。設計意圖的基礎，是保留剩餘的兩個街道外牆和樓梯塔樓的外牆。為了核實技術策略和成本，這將需要地質技術信息和施工經理的意見。

最終設計方案或將在9月確定；社區人士陳家齡以及一眾社區人士認為，外觀設計仍有爭議，社區需求沒有得到滿足；他們認為，茂比利街70號是為未來而建，必須考慮到唐人街的下一代。希望看到對話包括潛在的未來租戶，可以在新配置的大樓內申請租賃機會。

茂比利街70號中期設計更新示意圖。(取自視頻會議)
茂比利街70號中期設計更新示意圖。(取自視頻會議)

華埠 比利 老人中心

上一則

JFK機場坐到黑車 10元車資變200

下一則

郵局防信箱盜竊 將改用電子鎖

延伸閱讀

庇護客安置在校園 華人社區反彈

庇護客安置在校園 華人社區反彈
天暖蚊蚋增 香茅精油或薰衣草可驅離

天暖蚊蚋增 香茅精油或薰衣草可驅離
作育英才淪血汗 台灣教授「時薪295元恐還高估了」

作育英才淪血汗 台灣教授「時薪295元恐還高估了」
一分鐘看加州／舊金山熨斗大樓 比紐約更具代表性

一分鐘看加州／舊金山熨斗大樓 比紐約更具代表性
MTA：公車道攝像機助減事故與提速

MTA：公車道攝像機助減事故與提速

熱門新聞

一名31歲華人女子近日從法拉盛一棟公寓跳下，不治身亡；圖為事發現場。(讀者提供)

疑患抑鬱症 紐約法拉盛31歲華女跳樓身亡

2023-05-10 16:28
前海軍陸戰隊隊員潘尼（中）被控過失殺人罪後投案。（記者劉梓祁／攝影）

前陸戰隊員被控鎖喉殺人 民眾捐款給他打官司 已破百萬

2023-05-14 17:17
禁毒機構日前表示，正在全美範圍內蔓延的「殭屍毒品」「賽拉嗪」(xylazine)現身紐約，可導致吸食者皮膚、肌肉潰爛，宛如喪屍。（美聯社）

禁毒機構警告：「殭屍毒品」現紐約 恐致皮膚、肌肉潰爛

2023-05-16 07:43
紐約市長亞當斯簽署行政令放鬆對庇護客安置條件的要求，同時強硬回擊批評者。（市長辦公室提供）

無力應對庇護客…亞當斯簽行政令 庇護權法部分暫停

2023-05-12 07:45
研究表明，紐約市地鐵系統的污染程度達到令人擔憂的程度。(美聯社)

紐約地鐵站 空氣含鐵顆粒高出126倍 車廂內污染也嚴重

2023-05-14 07:47
對非裔遊民鎖喉致死的前陸戰隊員潘尼，被控以二級過失殺人罪後，不料激起保守派人士反彈。(路透)

美化私刑？為民除害？紐約地鐵鎖喉案惹爭議

2023-05-14 21:58

超人氣

更多 >
可開25萬哩 這十款車最耐用

可開25萬哩 這十款車最耐用
杭州32歲女碩士年薪2.1萬美元有房 4條件徵婚被男子罵哭

杭州32歲女碩士年薪2.1萬美元有房 4條件徵婚被男子罵哭
沒想像中那麼乾淨 空服員曝飛機上4處超髒、千萬別穿「這款服裝」

沒想像中那麼乾淨 空服員曝飛機上4處超髒、千萬別穿「這款服裝」
12歲男孩持衝鋒槍掃射 德州32歲漢堡店員殞命

12歲男孩持衝鋒槍掃射 德州32歲漢堡店員殞命
禁毒機構警告：「殭屍毒品」現紐約 恐致皮膚、肌肉潰爛

禁毒機構警告：「殭屍毒品」現紐約 恐致皮膚、肌肉潰爛