茂比利街70號重建 外觀設計仍有爭議

茂比利街70號中期設計更新示意圖。(取自視頻會議)

市設計與建設局(DDC)和市管理服務局(DCAS)，16日就華埠 茂比利 街70號大樓重建設計初期方案向第三社區委員會公布中期設計報告；這已經是第二次更新外觀和室內布局設計，但社區認為設計風格與老華埠社區很難融合，仍存在爭議。

根據設計，就外觀而言，第六層第七層外牆後移至街道線，安裝太陽能板，可以供25%的大樓用電，並且延續哥倫布公園綠化；原先的樓梯塔保留，新入口被移至旁邊，配有入門卡和安檢前台；舊入口改為落地窗並標記樓內的五個機構名，以便更好的照拂社區。

一樓的空間為老人中心 ，空間間隔靈活，均可隨便移動；第四層為人力中心，第六樓為雙高層的多用途空間，可容納人數高達492人的社區活動空間；七層則有工坊及科室，活動空間及間隔與一層一樣，可因情況而調整；西邊和南邊配有兩區屋頂區域，地下室也有額外的儲存空間分配給大樓租戶。

通過保護外牆，保留歷史建築的特性是至關重要的。設計意圖的基礎，是保留剩餘的兩個街道外牆和樓梯塔樓的外牆。為了核實技術策略和成本，這將需要地質技術信息和施工經理的意見。