大馬僑胞身分證 官員將來美協助辦理

馬來西亞旅美聯誼會宣布，邀請國民登記局派員來美協助僑胞更新身分證。(記者劉梓祁╱攝影)

馬來西亞(旅美)聯誼會(MAA)宣布，原訂於今年4月21日截止的大馬旅美僑胞身分證更新登記，在董事會主席邦君雄年初回國後，成功向馬來西亞內政部 長Saifuddin Nsution爭取到登記時間延長；即日起，大馬旅美僑胞可上網登記，等待馬來西亞總領事館通知辦理。

聯誼會會長朱慧玲(Joey Chu)表示，馬來西亞國民登記局將在8月左右，派相關人員至紐約與洛杉磯 的大馬總領事館支援，展開為期一個月的更新證件協助辦理。

朱慧玲還說，此次在內政部長的支持下，方能延長登記更新旅美大馬僑胞身分證的時間，通常外交單位不會處理此事，因此機會難得，希望旅美僑胞要善加利用，提早上網登記，等候通知。

朱慧玲還提醒民眾，登記窗口由總領事館管理，不另外收取費用，民眾不要相信中介的收費代填表服務，若有問題可致電總領事館詢問，號碼為(929)303-6941。

主席邦君雄表示，估計有2萬多名僑胞需要更新身分證，若民眾提早上網登記，可以協助國民登記局官員評估流程與留美時間。

據了解，符合此類條件可申請更新大馬身分證(IC)：丟失身分證人士；身分證受到破壞人士；20年前舊身分證過期需更新人士；12歲前離開大馬的留學生 ；已經申請入美國籍者，則不予更新身分證，因馬來西亞憲法規定不可有雙重國籍，除非放棄它籍。旅美聯誼會也呼籲民眾勿心存僥倖，當局將嚴厲監督。

需要申請更新身分證的民眾可登錄https://tinyurl.com/mvab77ch，填寫姓名、地址、郵箱和電話號碼，隨後將由大馬總領事館通知民眾前往辦理，聯誼會也將另行舉辦相關記者會。