布碌崙大橋橋底翻新 學子獻策

倡議組織高譚公園介紹由學生設計的翻新方案。(記者劉梓祁／攝影)

紐約市布碌崙 (布魯克林)大橋維護倡議組織「高譚公園」(Gotham Park)，12日在曼哈頓 城市集會創客學院(Urban Assembly Maker Academy)介紹由學生設計、針對橋底及周邊的翻新方案，有望在今夏遞交市交通局(DOT)，應用在布碌崙大橋與曼哈頓柏路(Park Row)連接的滑板公園區域。

高譚公園副主席布羅斯特曼(Megan Brosterman)表示，該組織獲得曼哈頓區長李文(Mark Levine)5000元的撥款，以邀請創客學院的高中生團隊對橋底發展作出設計規畫，並同時收集社區、建築專家的反饋；歷時三個月的努力，已有四個設計模型出爐。

布羅斯特曼還說，這是成員參與的第一個設計項目，起名為「草根種植者」(Grass Roots Planters)，旨在構想如何使用和改善橋底公共空間，希望能在今年夏天前提交風格不同的作品予交通局作考慮。

據了解，學生團隊均來自數碼設計專業，使用3D模型打造設計圖及實體模型。指導老師Gerry Irizarry表示，學生能提前使用專業具體設計軟體，更能得到專業人士的反饋，是一次非常好的經驗。

拱門區域南側公共空間。（取自市長辦公室）

同日，市長亞當斯(Eric Adams)宣布，為了活躍華埠 公共空間和紀念大橋開通140周年，曾被稱為「布碌崙銀行」和「紐約滑板聖地」空間旁的橋底「拱門」區域(The Arches)，將於5月24日重新向公眾開放，並提供籃球、桌球和公共座位等場所；還將於春季啟動公眾參與計畫，評估其他潛在區域的改造空間。

拱門區域北側公共空間。（取自市長辦公室）

亞當斯還表示，在「下城振興計畫」(DRI) 的投資下，將與社區合作升級和擴大華埠劉錦方場(Kimlau Square)的公共空間，並評估廣場到大橋、目前封閉的柏路(Park Row)，和考慮制定進一步改善大橋下區域的中長期計畫。