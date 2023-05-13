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西遊ABC劇集 華裔少年尋找自我認同

記者張晨╱紐約報導
黃經漢和楊雁雁在劇中飾演男主角王進的父母。(製作團隊提供)
黃經漢和楊雁雁在劇中飾演男主角王進的父母。(製作團隊提供)

堪稱Disney+今年的重頭戲的「西遊ABC」(American Born Chinese)，12日舉行線上主創訪談活動，電影講述一個平凡的華裔少年，在聽媽媽講完「孟母三遷」的故事之後，隨父母從舊金山唐人街，搬到了白人社區，經歷被霸凌、尋找友情，到捲入中國古代神話大戰的故事，劇情相當天馬行空，但也展現了美籍華裔少年尋找自我認同的艱辛歷程。

該劇由楊謹倫(Gene Luen Yang)的同名漫畫「美生中國人」改篇，作者的創作靈感來自「西遊記」；楊謹倫表示，漫畫的原意，是想打破美國人對華裔的刻板印象；原作於2006年出版後獲獎無數，曾入「選時代雜誌」年度十大漫畫書排行榜。

值得一提的是，該劇亞裔巨星雲集，不老男神吳彥祖飾演美猴王；他表示，這個版本的美猴王，跟過去的不太一樣，「他充滿了反叛的想法，也變得很獨來獨往，但在節目中終於證明了自己的價值，也變得更有見地。他還有一個跟自己很像的兒子，他既想控制兒子，也發現原來他們有很多相似的地方。所以他會嘗試當一個開明的老爸，『我該讓他有多少自由發揮的空間？我該什麼時候拉他回來？』我試著把美猴王演成一個爸爸。」

吳彥祖說，能有如此題材的影視作品接二連三上映，對於在小螢幕上呈現亞裔形象是很重要的，「對我女兒來說，這讓她對這裡有一種歸屬感。這非常重要，類似這樣的節目可以看到屬於我們自己的故事跟文化在小螢幕上演，而不是在國外的節目或環境中，而是發生在美國的環境中」。

演員黃經漢和楊雁雁在劇中飾演男主角王進的父母，二人表示，劇中移民父母親的角色其實是有交流裂痕的，且和孩子的生活軌跡也發生了變化，我們希望把這種差異呈現出來。

「摘金奇緣」、「菜鳥新移民」的推手監製馬勁騰也是「西遊ABC」的製作人；他在採訪中表示，把故事聚焦在兩個亞裔男孩之間的友情，形成某種拍檔喜劇；少數族群或邊緣議題，對馬勁騰來說，不是阻礙，他反而把「小眾」當作破口。

「當你對某件事情（描述得）越具體，它就越有普遍性。」他說，這是他的「中國指銬遊戲(Chinese finger trap)」哲學。

「你把雙手食指放進指銬時，你越用力往外拉，手指頭就被卡更緊；但你把手指往內集中推時，反而會(讓指銬)變鬆，」馬勁騰表示，「對我來說，(製作戲劇)是一樣的哲理，當你越具體、越真實的呈現你想說的故事，你反而能讓更多觀眾從中獲得共鳴」。

男主扮演者王班和他在劇中愛慕的白人女孩扮演者泰勒(Sydney Taylor)如今已組成了一對被觀眾狠嗑的「甜蜜CP」，宣傳活動中總如影隨形；他表示，從一個華裔少年的角度，略帶笨拙、諷刺、以及幽默的展示移民在美國扎根的不易；「這至少映射出了我成長中的諸多經歷，更讓我感同身受。」

楊紫瓊在「西遊ABC」中飾演觀音菩薩。(製作團隊提供)
楊紫瓊在「西遊ABC」中飾演觀音菩薩。(製作團隊提供)
吳彥祖飾演孫悟空。(製作團隊提供)
吳彥祖飾演孫悟空。(製作團隊提供)

華裔 亞裔 移民

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