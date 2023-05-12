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裴成進參選第19區市議員 劉醇逸背書

記者鄭怡嫣／紐約報導
裴成進參選第19區市議員，劉醇逸背書。(記者鄭怡嫣 / 攝影)
裴成進參選第19區市議員，劉醇逸背書。(記者鄭怡嫣 / 攝影)

州參議員劉醇逸及韓裔社區領袖，11日現身皇后區邦恩公園(Bowne Park)，背書第19區市議員候選人裴成進(Christopher Bae)，表示他公共服務經驗充分，是亞裔年輕一代表率，呼籲民眾在6月27日初選日踴躍投票。

劉醇逸表示，十多年前，首次參選的金德彥(Kevin Kim)以唯一亞裔參選人的身分贏得第19選區初選，在他勝出前幾乎無人相信他可以成功，此次裴成進也同樣在短時間內，集結愈來愈多的支持者。亞裔人口在東北皇后區增長迅猛，老齡化也在增加，需要新鮮血液的亞裔青年代表。

他還說，裴成進在貝賽出生長大，在當地公校讀書，之後就讀布朗士科學高中以及市立大學法學院(CUNY School of Law)，並在皇后區地檢處擔任助理檢察官七年，有充分公共服務經驗；疫情過後，仇亞情緒仍充斥社區，需要亞裔團結一致，選出更多的亞裔代表。

裴成進表示，社會分裂加劇，更有甚者試圖用危險的言論來分裂亞裔社區，七年公共服務生涯令他知道如何抗爭，將盡所能保護社區，使之更繁榮安全。

皇后區第19選區包括貝賽、白石、小頸等亞裔聚居地，根據2020年人口普查，白人以及亞裔占比分別為39.6%以及37.6%，除裴成進外，此次民主黨初選還有該選區前市議員、政壇老將艾維樂(Tony Avella)、以及都市規畫師格拉茲諾(Paul Graziano)，勝出者則將對壘現任共和黨籍市議員帕拉迪諾(Vickie Paladino)。

裴成進參選第19區市議員，劉醇逸及社區領袖背書。(記者鄭怡嫣 / 攝影)
裴成進參選第19區市議員，劉醇逸及社區領袖背書。(記者鄭怡嫣 / 攝影)

亞裔 皇后區 韓裔

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