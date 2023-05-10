感恩母親節文藝匯演 周六登場

感恩母親節文藝大匯演將於5月13日在華埠孫逸仙中學舉行。(記者張晨／攝影)

由中美文藝交流會、美國廣州聯合總會、UA3等多個單位主辦，美國上海聯誼會、美國上海總商會等機構協辦的「2023感恩母親節 文藝大匯演」，將於5月13日(周六)在曼哈頓華埠 孫逸仙中學登場；該演出歷時數月籌辦，囊括專業以及業餘演出團體和個人，為社區獻上一場精彩紛呈的母親節好禮。

本次大匯演主席梁兆錦表示，中美文藝交流會首次亮相，這個平台主要凝聚廣大社區文藝團隊與個人，弘揚中華文化，展示藝術才華，推動社區文化藝術活動發展。

大匯演的共同主席戚本潔、吳愷、方關君和蔣位卿等人表示，將藉此機會凝聚更多藝術家和愛好者參與，並有機會在舞台上展示最佳水平。

匯演總策畫關永强、總導演 劉小東、總協調鍾影霞表示，為了此次活動，各機構提前三個月組織工作，並得到各方支持；到目前為止已經有18個藝術團隊，九名個人 ，有30多個節目等待呈現，演出內容相當精彩；這之中不僅有專業也有業餘愛好者，觀眾可一飽眼福，更展現了社區的多元和包容性。

匯演將在5月13日下午1時15時開放觀眾進場，演出預計會持續至當天下午4時30分，歡迎民眾前往欣賞。