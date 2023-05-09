家暴重罪上升165% 勵馨聯手黃敏儀救助

紐約勵馨聯手黃敏儀宣布將幫助更多家暴受害者咨詢求助。(記者鄭怡嫣 / 攝影)

因應近來增長顯著的家庭暴力，紐約勵馨8日聯合法拉盛 市議員黃敏儀宣布，將在黃敏儀辦公室為受害人免費受理新的個案服務，其中包括法律援助、身分問題諮詢、救助申請、情緒管理、緊急住所安置等，歡迎有需要的民眾登記。

黃敏儀介紹，根據市警局，與去年同期相比，在管轄法拉盛等地的109轄區，與家暴 有關的重罪攻擊案激增165%，並占重罪攻擊總案的一半。許多受害人礙於身分、孩子、語言障礙問題而不敢求助，但事實上政府與社區均有相關的資源與免費服務，呼籲有需要的民眾求助資訊。

紐約勵馨總幹事劉元芬說，法拉盛第20選區，華人面臨的家暴案量大，僅勵馨一家機構，在去年便接收了300至400個個案，長島的華人家暴案也在增長。機構的辦公室地址處於安全考量並不對外公開，也使得一些受害人望而卻步，此次與黃敏儀辦公室合作，將在她的辦公室接收新的個案，方便更多民眾安心前往。屆時，負責個案的社工將接受諮詢並提供服務、指導與幫助，之後也將持續跟進，整個過程也嚴格保密。

劉元芬與皇后區 的家暴項目經理Lynn Cai還說，勵馨與市府機構及其他機構均為合作夥伴關係，可提供法律援助與轉介、身分問題諮詢、救助申請、情緒管理、緊急住所安置、職業培訓、房租支付等服務，家暴也不僅僅只是肢體暴力，也包括精神控制、恐嚇、虐待兒童、長輩等，這些也均在服務範圍之內。

有意諮詢的民眾，可在周一至周六，上午9時至下午5時間撥打勵馨求助熱線(877)990-8595，或瀏覽勵馨網站www.gohny.org，在聊天室頁面與專員預約登記，民眾也可致電(718)888-8747或電郵[email protected]，聯絡市議員黃敏儀辦公室預約，辦公室地址為皇后區法拉盛38大道135-27號388室。