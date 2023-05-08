訪余風采堂 莊文怡擬為商販設菜市場

第43選區市議員參選人莊文怡訪余風采堂。(記者許君達／攝影)

紐約市第43選區民主黨籍市議員參選人莊文怡，7日拜訪曼哈頓華埠 的余風采堂，與該堂會員進行座談及溝通，闡述她的政見與關注點；她表示如果當選，將為路邊小商販提供申請牌照服務，並給商販創造集中的經營空間。

莊文怡說，與多數在本地出生成長的華人不同，自己20歲才初到美國，通過多年的求學與工作才逐漸熟悉和融入了美國社會；因此，她對於青少年和教育 的議題非常關注。莊文怡表示，希望能給年輕世代帶來更豐富的資源，讓他們受到良好的教育、樹立更高遠的人生目標。

余風釆堂主席余長安、余乾源、元老余景新、余宏基，顧問余鋼深、余應昌等參與了座談；在面對余應昌的提問時，莊文怡表示社區繁榮發展和留住居民的關鍵是必須保證生活品質，第43選區位於布碌崙的亞裔聚居區，生活便利，但一些有關生活品質的基礎設施還有待改善。如果自己能夠當選並有機會爭取到撥款，將著力改善選區內的道路、無障礙設施以及老人中心 和學校等。