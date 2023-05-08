訪余風采堂 莊文怡擬為商販設菜市場
紐約市第43選區民主黨籍市議員參選人莊文怡，7日拜訪曼哈頓華埠的余風采堂，與該堂會員進行座談及溝通，闡述她的政見與關注點；她表示如果當選，將為路邊小商販提供申請牌照服務，並給商販創造集中的經營空間。
莊文怡說，與多數在本地出生成長的華人不同，自己20歲才初到美國，通過多年的求學與工作才逐漸熟悉和融入了美國社會；因此，她對於青少年和教育的議題非常關注。莊文怡表示，希望能給年輕世代帶來更豐富的資源，讓他們受到良好的教育、樹立更高遠的人生目標。
余風釆堂主席余長安、余乾源、元老余景新、余宏基，顧問余鋼深、余應昌等參與了座談；在面對余應昌的提問時，莊文怡表示社區繁榮發展和留住居民的關鍵是必須保證生活品質，第43選區位於布碌崙的亞裔聚居區，生活便利，但一些有關生活品質的基礎設施還有待改善。如果自己能夠當選並有機會爭取到撥款，將著力改善選區內的道路、無障礙設施以及老人中心和學校等。
此外，莊文怡對於路邊小攤販問題有著自己的看法。她不贊成像法拉盛那樣強力打擊和驅逐，而是希望一方面由政府為他們申請牌照提供幫助，另一方面將合法商販安置到一些集中空間內，就像中國的「菜市場」那樣。她說，現在選區內有兩處場所即將被用作遊民所，而這樣的空間完全可以用來改造成供小販集中經營的「菜市場」。
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